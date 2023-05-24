¿Qué hicieron los candidatos por las Elecciones Coahuila 2023, este martes 23 de mayo?

Con motivo de las próximas Elecciones Coahuila 2023, los candidatos a la gubernatura continúan realizando diversas actividades para promover sus propuestas de campaña.

Y el día de hoy, 23 de mayo algunos de los candidatos continuaron en sus recorridos por Coahuila compartiendo sus propuestas con el pueblo ahora en Saltillo.

Ricardo Mejía, candidato por la gubernatura, visita Saltillo para platicar con mujeres.

El candidato por el PT, Ricardo Mejía, llegó al rededor de las 6 de la tarde, a la Alameda Zaragoza de Saltillo, donde se reunió con mujeres para una marcha pacífica a favor del cambio y de la no violencia contra la mujer.

Sin embargo, hasta las 8 de la noche, el candidato seguía sin compartir en sus redes sociales noticias del desarrollo de su evento.

¿Cuáles son las propuestas de Ricardo Mejía, candidato a las elecciones Coahuila 2023, a favor de las mujeres?

Como propuestas de su campaña, el candidato Ricardo Mejía, ha señalado que de ser elegido como gobernador, tendrá un gobierno igualitario e implementará programas de apoyo a la mujer y los jóvenes

"El Tigre" ha señalado que una vez llegando a la gubernatura, nombrará a una mujer como secretaria de educación, una mujer que además pertenezca a las filas del magisterio, y así sucesivamente hasta ir señalando otras posiciones importantes donde habrá mujeres al frente de su administración.

Así mismo, Ricardo “el Tigre” Mejía, subrayó en su gestión impulsará mecanismos para lograr una verdadera igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, y erradicará cualquier forma de misoginia en el gobierno, además de combatir la violencia hacia ellas.

Armando Guadiana, candidato por la gubernatura, visita Saltillo para reunirse con simpatizantes

De igual forma, el candidato por Morena, Armando Guadiana se reunió en un evento de la colonia Landín en Saltillo al rededor de las 6:30 de la tarde con simpatizantes de su campaña política.

Sin embargo, hasta las 8 de la noche, el candidato seguía sin compartir en sus redes sociales noticias del desarrollo de su evento.