¿Qué hicieron las candidatas a la gubernatura en Edomex este viernes 26 de mayo?

Las elecciones Edomex 2023 se encuentran en la recta final, del mismo modo que las de Coahuila, ante esto, es importante conocer las propuestas de las candidatas Alejandra del Moral y Delfina Gómez, así como qué hicieron este viernes 26 de mayo de 2023.

Delfina Gómez visita Tezoyuca

La candidata morenista Delfina Gómez visitó Tezoyuca, Chiconcuac, Atenco y Texcoco y recuerda que ha sido un largo recorrido por el Estado de México durante estas semanas. Por otro lado, invitó a los ciudadanos que acaban de cumplir los 18 años para que voten por ella en la primera vez ejerciendo su derecho.

La solidaridad y el compromiso de la gente de #Tezoyuca son fundamentales para lograr el cambio que queremos en el #EdoMex. Gracias por recibir nuestras propuestas para hacer de nuestro estado, un lugar del que nos sintamos orgullosas y orgullosos. ¡Con su voto este 4 de junio,… pic.twitter.com/mZSDyyjIRI — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) May 26, 2023

Alejandra del Moral recuerda que faltan 9 días para las elecciones

Alejandra del Moral llama a la población a que le den su voto; en ese sentido compartió algunas de sus propuestas para impulsar el estado, como es el caso del desarrollo económico, así como el salario rosa.

El mejor programa social se llama empleo. Vamos a hacer equipo con las y los empresarios de #Nezahualcóyotl vamos a impulsar el desarrollo económico del estado y crear más trabajos y mejor pagados para las familias. #AleGobernadora #UnirEsResolver #VamosAGanar #VotALE pic.twitter.com/pzEQy5yDVP — Alejandra Del Moral (@AlejandraDMV) May 26, 2023

¿Cuándo son las elecciones en el Estado de México 2023?

Las elecciones en el Estado de México se llevarán a cabo el próximo domingo 4 de junio; cabe destacar que las casillas abrirán a las 8:00 horas y cerrarán a las 18:00 horas.

¿Quién es Delfina Gómez, candidata de Morena al gobierno del Edomex 2023?

Delfina Gómez, forma parte de la candidatura común Juntos Hacemos Historia en el Estado de México, conformada por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido de Trabajo (PT). Esta es la segunda ocasión que contenderá por la gubernatura del estado, pues en 2017 perdió frente al priista Alfredo del Mazo Maza.

¿Quién es Alejandra del Moral, candidata de PRI, PAN y PRD en Estado de México?

Alejandra del Moral va con la coalición Va por el Estado de México, conformada por el PRI, PAN, PRD y Partido Nueva Alianza.