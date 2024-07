Claudia Sheinbaum rechaza intervencionismo de otros países en las elecciones de Venezuela

La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, dio su opinión sobre las elecciones de Venezuela, donde según los resultados, el dictador Nicolás Maduro estará frente a la nación por seis años más. Esto, a través de las conferencias de prensa que ofrece diariamente.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre las elecciones de Venezuela?

Sobre las elecciones en Venezuela, la morenista pidió esperar el recuento de los votos para dar una opinión, pero por lo pronto condenó el intervencionismo de la Organización de Estados Americanos y otra países que han denunciado fraude.

“Yo creo que debe esperarse al cómputo final, transparentar la votación, eso siempre ayuda, y dejar la autodeterminación del pueblo de Venezuela. Y, al mismo tiempo, que no haya violencia, que sea todo pacífico”, señaló en conferencia de prensa.

A pesar de que pidió transparencia, criticó el “intervencionismo” extranjero en el proceso: “No estamos de acuerdo con el intervencionismo, es un país libre soberano. Hay que reconocer la autodeterminación del pueblo de Venezuela”, dijo.

¿Qué dijo AMLO sobre las elecciones de Venezuela?

El discurso de la exjefa de Gobierno capitalino es muy parecido a lo que mencionó el actual presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su conferencia matutina de este martes 20 de julio, pues también pidió esperar el resultado final de la elección para renovar la presidencia de Venezuela.

Aunado a ello reconoció que no hubo violencia y aseveró que es importante ayudar a que no haya confrontación con el pueblo venezolano; sin embargo, también criticó contra la OEA: "¿Qué se tiene que meter la OEA? ¿Qué se tienen que meter? O sea, eso es injerencismo. Por eso la OEA no tiene credibilidad. ¿Con qué fundamento la OEA sostiene que ganó el otro candidato?”.

Cabe destacar que la OEA denunció este martes que las elecciones presidenciales en Venezuela sufrieron de una manipulación para que se diera la reelección del dictador Nicolás Maduro, acusando de represión por parte del régimen venezolano.