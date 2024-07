Mañanera de AMLO: ¿Qué dijo sobre la reelección de Nicolás Maduro en Venezuela?

En la reciente conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) abordó temas de gran relevancia para el país. Este es el resumen en vivo, minuto a minuto de la mañanera de este martes 30 de julio, donde se prevé que hable sobre los resultados de las elecciones en Venezuela que dan la preferencia al dictador Nicolás Maduro.

¿De qué habló AMLO en su mañanera este martes 30 de julio?

Despliegue de fuerzas en zonas del Cártel de Sinaloa

El presidente López Obrador anunció el despliegue de más fuerzas federales en zonas de influencia del Cártel de Sinaloa como; Sinaloa, Durango y Sonora: “Ya se están enviando a más elementos del país y no hay hasta ahora ningún indicio de enfrentamientos, ni nada. Esto para tranquilidad de Sinaloa, Durango y región del país”.

Hijo de “El Chapo” tenía intención de entregarse

El presidente López Obrador confirmó que el gobierno de Estados Unidos le informó que el hijo de “El Chapo”, Joaquín Guzmán López, tenía intención de entregarse y que hubo diálogo, pero nunca se tocó el tema de “El Mayo” Zambada: “Ya nos informaron que tenían pláticas con el gobierno de Estados Unidos, Guzmán López, que tenía pláticas con ellos, que quería entregarse, eso es lo que el gobierno de Estados Unidos está sosteniendo y que no sabían que se iba a entregar también, o que iba en el avión el señor Zambada. Eso es lo que dice el gobierno de Estados Unidos”.

Elecciones en Venezuela: ¿Qué dijo AMLO?

El presidente López Obrador insistió en que se debe evitar la violencia en Venezuela tras las protestas por el fraude electoral que le han dado tercer mandato a Nicolás Maduro: “Hay que ayudar a que no haya violencia y todos los venezolanos actuaron de manera responsable y no hubo violencia y hay que seguir convocando a la no violencia. Pueden hablar protestas, pero no violentas. No queremos la confrontación”.