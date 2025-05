¡Favores sexuales por una buena calificación! El abuso de maestros de la Universidad del Bienestar en Querétaro

¡Indignante! Pasar las materias a cambio de dinero o favores sexuales, eran los “tratos” que algunos maestros del campus ‘Ezequiel Montes’ de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez en Querétaro, hacían algunas alumnas; una situación se calló por muchos años.

“Nos empezó a decir que qué era lo que nosotros le proponíamos para acreditar su materia”, explicó una de las estudiantes afectadas por este tipo de abuso.

Maestros organizaban fiestas con sus alumnas; las alcoholizan para tener sexo con ellas

Entre los implicados, se acusa a tres maestros que llegaron a desempeñarse como Coordinadores del campus donde se imparte la carrera de Medicina Integral y Salud Comunitaria; estudiantes aseguran que estas “negociaciones” eran muy comunes.

“Si no das las nalgas, no te paso (...) Si no haces esto, no te paso (...) En Ezequiel Montes hay muchas víctimas, muchas víctimas que no han hablado”, reveló un ex estudiante de la institución.

Testigos aseguran que estos profesores organizaban fiestas para poder acercarse a las estudiantes, en las que se emborrachaba a las estudiante para poder tener sexo con ellas. Todo comenzaba con un “inocente grupo de alumnos”, quienes eran los “favoritos” de los profesores, después, obligaba a los estudiantes a que le pagaran las fiestas; en las reuniones los maestros se descaraban.

Y por si fuera poco, ex trabajadores de la escuela aseguraron que estos profesores organizaban reuniones con alumnas en las instalaciones de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez, incluso ellos sufren acoso sexual.

Estudiantes revelan fotografías y mensajes de profesores con sus alumnas

Por lo pronto, no hay evidencia de la existencia de denuncias formales en contra de los profesores que acosaban sexualmente a sus alumnas.

Sin embargo, los estudiantes entregaron a Fuerza Informativa Azteca algunas fotografías donde aseguran que aparece uno de los maestros tocando a una de sus alumnas en una fiesta. Además, compartieron mensajes que muestran una relación cercana entre los profesores y sus alumnas.

“Besos, linda noche (...) Por cierto, qué guapa estaba ese día rompiendo plaza”, se puede leer en uno de los chats.

SEP guarda silencio ante acusaciones de acoso en Universidad para el Bienestar en Querétaro

Ante la grave situación de acoso sexual en la Universidad para el Bienestar Benito Juárez en Querétaro, se buscó a la Secretaría de Educación Pública (SEP); sin embargo, no hubo respuesta.

Las víctimas de acoso, culpan a Raquel Sosa, la directora de este sistema educativo, el cual fue creado en el sexenio de Ándres Manuel López Obrador.