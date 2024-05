Sueños cortados: ¿Quiénes son las víctimas del accidente en el evento de Máynez en San Pedro Garza?

El accidente ocurrido ayer 22 de mayo en el municipio de San Pedro Garza durante el cierre de campaña de la candidata a la presidencia municipal por Movimiento Ciudadano (MC), Lorenia Canavati, en el que estaba el candidato presidencial Jorge Álvarez Máynez, dejó nueve muertos y 189 lesionados, de acuerdo con el más reciente informe del gobierno de Nuevo León.

El gobernador de ese estado, Samuel García, informó que se atendieron a 189 pacientes, de los cuales 36 están hospitalizados; solamente uno de los lesionados se encuentra grave, pero estable en el Hospital 21. Aunque permanece conectado a un ventilador, el pronóstico es positivo.

#ÚLTIMAHORA 🚨Fuertes vientos tiraron esta noche parte del escenario en el que se encontraban Jorge @AlvarezMaynez y @loreniacanavati en San Pedro Garza García, Nuevo León. pic.twitter.com/3WZ9E4TCEt — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 23, 2024

¿Quiénes son las víctimas de la tragedia en San Pedro?

Horas después del accidente en el evento donde se encontraba el candidato presidencial Jorge Álvarez Máynez, comenzaron a circular en redes sociales los nombres de las víctimas.

Nueve personas fallecieron en el evento con alrededor de 10 mil asistentes, que se realizó en el Campo de Béisbol El Obispo. Muchos de ellos se habían quedado, ya que al finalizar el acto político, el grupo Bronco ofrecería un concierto. Sin embargo, lo que sería una fiesta, se convirtió en una tragedia al desplomarse el escenario.

Un ventarrón provocó la caída del escenario en el que @loreniacanavati, candidata a la alcaldía de San Pedro, @nuevoleon, llevaba a cabo su cierre de campaña, en presencia de @AlvarezMaynez, candidato presidencial de @MovCiudadanoMX



La cifra de decesos aumenta y son más de 50… pic.twitter.com/0LZrGU6wWN — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 23, 2024

Cuatro personas murieron en el lugar, y otras cinco en camino al hospital o en clínicas donde eran atendidas. De acuerdo con listas difundidas en medios y en redes sociales buscando ayuda, estas son las víctimas que fallecieron en la tragedia:



José Jesús Torres Solís , 11 años, originario de Monterrey.

, 11 años, originario de Monterrey. Laura Zúñiga Espinoza , 48 años, originaria de Monterrey.

, 48 años, originaria de Monterrey. Elvira De Anda Segoviano , 78 años

, 78 años Olga Rodríguez Dávila , de 60 años.

, de 60 años. Juana María Espinoza de la Rosa , 53 años.

, 53 años. Alejandro Gámez Sandoval , 48 años.

, 48 años. Las otras tres víctimas no han sido identificadas.

Laura murió protegiendo a su hermano

Laura Zúñiga Espinoza, tenía 48 años y era originaria de Monterrey. Falleció en el desplome del escenario en San Pedro Garza protegiendo a su hermano Mario, quien padece síndrome de Down. Ella hizo lo que pudo para cuidarlo cuando se cayó el templete. Él salió con un brazo roto.

Sus padres habían fallecido y tenía un hijo. Trabajaba para poder sostenerlo. En su cuenta de Facebook, tenía el apodo de “La Niña”, estudió en la Secundaria Técnica No. 31 “Dr. Mateo A. Sáenz Treviño y apoyaba al equipo de Monterrey.

Una de sus amigas en Facebook con el nombre de Andy Lu escribió: “Diste la vida por salvar a tu hermano como siempre lo hiciste. Ya estás a lado de tus papis y sé que estás feliz, pero dejas un gran dolor a todos tus familiares y en especial a tu hijo”.

Alejandro ya no vio la final del América

Alejandro Gámez Sandoval tenía 48 años y se definía como “serio, alegre y muy tranquilo”, de acuerdo con su perfil de Facebook. Era aficionado del América, equipo al que ya no vio jugar la final contra el Cruz Azul. Su hija Alejandra Gámez Escalera publicó en su cuenta de Facebook un conmovedor mensaje de despedida:

“Te extrañaré tanto mi papito, cuánta falta me harás, mi compañero leal de aventuras, ahora quién estará conmigo, quién me animará en mis días grises, quién me hará reír, quién me va a acompañar en mis momentos felices, se me fue la vida con la tuya”, escribió.

Alejandro Gámez Sandoval falleció tras el accidente donde estaba el candidato Álvarez Máynez.

Alejandro tenía tres hijos. José Jesús Torres Solís, el más pequeño de 11 años, había acudido con su papá a ver el concierto de Bronco. Lamentablemente ambos fallecieron. La madre del menor es una de las lesionadas.

Padre e hijo mueren tras desplome de templete en San Pedro

Alejandra Gámez dio a conocer que no solo perdió a su padre, sino también a su hermanastro José Jesús Torres Solís. Ambos esperaban a que iniciara el concierto de Bronco. En su cuenta de Facebook publicó un conmovedor mensaje para él:

“Chaparrito, te quedaba tanta vida por delante, un niño tan noble y bueno, que Dios te reciba con los brazos abiertos, desde el cielo tu y mi papá, cuídenos bastante, nosotros estaremos cuidando a tu mami y hermana”, escribió.

Jesús soñaba con jugar en la selección nacional de handball

José Jesús Torres Solís tenía 11 años y era originario de Monterrey. Era aficionado al Handball o Balonmano, que es parecido al futbol, pero la diferencia es que aquí el balón se transporta con las manos.

De acuerdo con su entrenadora, Blanca Alanís, perteneció al equipo de Osos Negros del 2012 al 2013, los hacía reír en los entrenamientos y soñó con jugar en la selección estatal y a la nacional; sin embargo, su sueño se vio frustrado por el accidente.

“El handball hoy está de luto uno de los integrantes del equipo OSOS NEGROS 2012- 2013 falleció en el accidente el día de ayer. José de Jesús Torres Solís QEPD. Un niño que nos hacía reír todos los días en el entrenamiento, que nunca olvidaremos, siempre estarás en nuestros corazones. Amabas este deporte y que algún día pensaste en llegar selección de Nuevo León y cómo dijiste: llegar como usted profe a la selección mexicana y conocer todos los países por lo que usted fue. Mi Josesito”, publicó en su cuenta de Facebook.

La Asociación de Handball Nuevo León también envió un mensaje: “Con profundo dolor enviamos un mensaje de aliento y resignación a la Familia de JOSÉ DE JESUS TORRES SOLIS, QEPD Josesito del CLUB OSOS NEGROS. Toda la Familia Handball de Nuevo León se une con ustedes en este momento. Amén”.