¿Qué mexicanos no necesitan visa para viajar a Canadá?

Canadá se volvió uno de los destino predilectos de los mexicanos debido a que no se necesitaba visa para viajar; sin embargo esa política cambió y ahora se requerirá del documento para ingresar al país norteamericano. Aunque habrá algunas excepciones de mexicanos que no requerirán visa para visitar el país.

¿Por qué Canadá impuso visa a los mexicanos?

El Departamento de Migración de Canadá informó que la medida de volver a pedir visa a los mexicanos se debió a la cantidad de solicitudes presentadas pidiendo asilo.

Los mexicanos que no necesitan visa para viajar a Canadá | Gobierno de Canadá

Desde el 2016, los mexicanos que querían ingresar a Canadá solo requerían de un permiso de turismo o negocios llamado autorización electrónica de viaje (eTA), la cual se entregaba fácilmente para que pudieran ingresar.

Antes de la medianoche de este jueves 29 de febrero, la medida desaparecerá y los mexicanos sin visa ya no podrán entrar a Canadá.

¿Qué pasará con los mexicanos que tiene eTA?

La mayoría de las eTAs quedarán canceladas, solo algunos mexicanos podrán ingresar con este permiso siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos:

-Si tuvieron una visa de visitante en los últimos 10 años.

- Actualmente cuentan con una visa estadounidense de no migrante vigente.

A partir de las 23:30 (hora del Este) del 29 de febrero de 2024, los ciudadanos mexicanos van a necesitar visa para entrar a Canadá, a menos que cumplan con ciertos criterios.



Si no cumple con los requisitos y planea viajar a Canadá, deberá solicitar una visa en la embajada del país.

Cabe destacar que estos cambios aplicarán aunque ya tenga reservado su viaje; es decir, que el hecho de contar con una eTA no garantiza que le aprueben un nuevo permiso o que se le otorgue la visa.

¿Qué mexicanos pueden viajar a Canadá sin visa?

De acuerdo con la embajada canadiense, la nueva medida no afectará los ciudadanos mexicanos que cuentan con un permiso de trabajo o estudio válido. Su eTA no será cancelada, por lo que podrán seguir viajando aunque no tengan visa.

Todos los mexicanos que se encuentren en Canadá actualmente como turistas, podrán permanecer en el país durante el tiempo permitido, pero su eTA se cancelará; así que al salir del país no podrán regresa sin el nuevo documento.