Asesinan a un policía tras emboscada en Tepeaca, Puebla; acribillaron patrulla junto a una escuela

Un oficial de la Policía Municipal de Tepeaca fue asesinado y su compañera resultó gravemente herida durante una emboscada perpetrada por un comando armado la madrugada de este lunes 15 de septiembre. El ataque, directo y con armas largas, ocurrió mientras los agentes realizaban un rondín de vigilancia en el Barrio de San Diego, en el estado de Puebla.

Tras el atentado, se ha desplegado un masivo operativo de búsqueda con la participación del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional para localizar a los responsables, quienes huyeron a bordo de una camioneta blanca. Este hecho se suma a un historial de ataques contra policías en la región.

¿Qué pasó en Tepeaca, Puebla?

El ataque contra los oficiales de policía ocurrió alrededor de la 1:00 de la madrugada en el Camino a Tochtepec, frente a la escuela secundaria Filiberto Quiroz. Los dos oficiales se encontraban patrullando la zona para prevenir robos en las escuelas.

Según los reportes locales en la zona, una camioneta blanca les cerró el paso de manera intencional. De ella descendieron al menos cuatro hombres con armas largas y, sin mediar palabra, dispararon múltiples ráfagas contra la patrulla. La contundencia del ataque fue tal que los oficiales no tuvieron oportunidad de repeler la agresión.

SSC de Tepeaca confirma el oficial sin vida tras emboscada

En el lugar, el oficial que conducía la patrulla perdió la vida. Su compañera, identificada como Berenice, resultó gravemente herida, pero en un acto de valentía, logró solicitar apoyo por radio antes de ser auxiliada.

Paramédicos la trasladaron de emergencia a un hospital. El Secretario de Seguridad Pública estatal, Francisco Sánchez González, informó que la agente se encuentra “estable afortunadamente”. Debido al incidente, las clases en la escuela Filiberto Quiroz fueron suspendidas.

La respuesta de las autoridades ha sido un masivo operativo de búsqueda, en el que participan el Ejército Mexicano, la Marina y la Guardia Nacional, junto a policías estatales y locales, peina la región para localizar a los responsables y la camioneta utilizada en la emboscada.

La Fiscalía General del Estado (FGE) ya se encuentra a cargo de las investigaciones, mientras que la vigilancia en el municipio se ha reforzado de cara a los festejos patrios.

Este atentado no es un hecho aislado. En marzo de 2022, un comando armado asesinó a otros dos oficiales municipales de Tepeaca en un incidente similar, despojándolos de su patrulla y armas de cargo. La recurrencia de estos ataques directos contra las fuerzas de seguridad enciende las alarmas sobre la operación de grupos del crimen organizado en la región.