Empresas privadas aportarán 7 millones de metros cúbicos para sequía en CDMX

La jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que empresas privadas apoyarán en la sequía en CDMX con 7.7 millones de m3 de agua potable a la red de aguas de la ciudad, lo que equivale a 7 millones de tinacos.

Los acuerdos se firmarán entre el 23 y el 29 de marzo, a la fecha se ha logrado cerrar el acuerdo con 10 empresas privadas; sin embargo, con otras 16 aún se encuentran negociando.

Durante la conferencia de prensa de este jueves 23 de marzo, dio a conocer las acciones que prevé realizar el gobierno de la capital para combatir la sequía en CDMX prevista para los próximos tres meses.

Sequía en CDMX ocasiona reducción de agua en alcaldía Gustavo A. Madero

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¿Cómo combatirá el gobierno la sequía en CDMX?

Entre algunas de las acciones para combatir la sequía en CDMX, el gobierno de México implementará el Plan Chalmita, el cual consistirá en la rehabilitación de 7 pozos y trabajos de mantenimiento por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con una inversión de 5.4 millones de pesos.

Con eso se prevé la recuperación de 232 litros por segundo de los trabajos junto con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el tiempo estimado es de dos meses, es decir en abril y mayo.

Asimismo, se trabajará en el Plan Chiconautla para la rehabilitación de Pozos, con una inversión de 10.4 millones y una licitación para perforación de ocho pozos.

Advierten sobre sequía en CDMX y Edomex para los próximos tres meses

El abastecimiento de agua a la CDMX o a la Zona Metropolitana del Valle de México se da del Sistema Cutzamala por tres presas: Valle de Bravo, El Bosque y Villa Victoria. La capacidad total de estas presas es de cerca de 800 millones de metros cúbicos, equivalente a su capacidad total.

Fue el pasado 7 de marzo cuando, durante una conferencia de prensa, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum informó que se sufrirá de una severa sequía en CDMX y Edomex durante los próximos tres meses. Esto será a causa de la reducción en el sistema Cutzamala.