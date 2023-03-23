Hay reducción de agua en alcaldía Gustavo A. Madero, estas son las 71 colonias afectadas
Este jueves 23 de marzo de 2023 se reportó una reducción de agua en la alcaldía Gustavo A. Madero, el cual afectará a 71 colonias, conoce cuáles son.
Desde el pasado 7 de marzo, el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtieron de una severa sequía en CDMX, así como en Edomex. Este jueves 23 de marzo de 2023 se reportó una reducción de agua en 71 colonias de alcaldía Gustavo A. Madero (GAM).
¿Por qué disminuyó el abasto de agua en la GAM este jueves 23 de marzo?
Sacmex mencionó desde el pasado 22 de marzo que realizará diversos trabajos en el sistema de agua potable Chiconautla y el ramal Reyes-Ecatepec, en coordinación con Conagua y el Edomex, por lo que se disminuirá el caudal y la presión en 71 colonias de la alcaldía Gustavo A. Madero, las cuales son abastecidas por los tanques Santa Isabel.
Cabe destacar que algunos de los trabajos que efectuará la Sacmex incluye reparación de fugas, instalación de válvulas y la desviación del ramal Ojo de Agua del Sistema Chiconautla por construcción en calle Veracruz y camino a la ex vía del ferrocarril.
¿Qué colonias de la alcaldía Gustavo A. Madero tienen reducción de agua?
Las colonias afectadas a causa de la reducción de agua en la alcaldía Gustavo. A Madero para este jueves 23 de marzo de 2023 son:
- 15 de agosto
- 25 de julio
- Aragón La Villa
- C.T.M Aragón Ampliación
- C.T.M Aragón U.H
- C.T.M Atzacoalco U.H
- C.T.M El Risco U.H
- Caja de previsión de la policía U.H
- Campestre Aragón
- Casas Alemán Ampliación
- Casas Alemán Ampliación 2
- Constitución de la República
- Cuchilla Aragón U.H
- Cuchilla del Tesoro Colonia
- Cuchilla del Tesoro U.H
- Del Obrero
- Eduardo Molina I y II U.H
- Ejidos de San Juan de Aragón 1ra y 2da sección
- El Coyol
- El Milagro
- El Olivo
- Estanzuela
- Exejido San Juan Aragón U.H
- Ferrocarrilera
- Fovissste Aragón U.H
- Fovissste Cuchilla U.H
- Fovissste Río de Guadalupe
- Gabriel Hernández Ampliación
- Gabriel Hernández
- Granjas Moderna
- Héroes de Chapultepec
- Hornos U.H
- Indeco U.H
- Infonavit Camino San Juan Aragón
- Infonavit Loreto Fabela U.H
- José María Morelos y Pavón I y II
- Juan González Romero
- La Cruz Barrio
- La Dinamita
- Colonia La Esmeralda
- U.H La Esmeralda
- La Pradera
- La Pradera 2da sección
- La Pradera I U.H
- Los Olivos
- Malvinas Mexicanas
- Martín Carrera
- Narciso Bassols U.H
- Providencia Ampliación
- Rosario Ibarra de la Piedra U.H
- Rosas del Tepeyac
- Salvador Díaz Mirón
- San Felipe de Jesús
- San José de la Pradera
- San Juan de Aragón
- San Juan de Aragón 6ta y 7ma sección
- San Juan de Aragón pueblo
- San Pedro El Chico
- Santa Isabel Tola pueblo
- Santiago Atzacoalco pueblo
- Tepeyac Insurgentes
- Torres de Quiroga
- Triunfo de la República
- Vasco de Quiroga
- Villa de Aragón
- Villa de Aragón fraccionamiento
- Villa Gustavo A. Madero
¿Cuándo se normalizará el servicio de agua en la alcaldía GAM?
Sacmex informó que el servicio de agua se normalizará en la alcaldía GAM después de 72 horas, es decir, hasta el próximo lunes 27 de marzo de 2023.
Cabe destacar que Sacmex apoyará a la población afectada por la reducción de agua en la alcaldía Gustavo A. Madero a través de pipas gratuitas, las cuales pueden ser solicitadas en Locatel al *0311 y a través de la página de internet: atencionciudadana.cdmx.gob.mx.