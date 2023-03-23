Hay reducción de agua en alcaldía Gustavo A. Madero, estas son las 71 colonias afectadas

Desde el pasado 7 de marzo, el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtieron de una severa sequía en CDMX, así como en Edomex. Este jueves 23 de marzo de 2023 se reportó una reducción de agua en 71 colonias de alcaldía Gustavo A. Madero (GAM).

¿Por qué disminuyó el abasto de agua en la GAM este jueves 23 de marzo?

Sacmex mencionó desde el pasado 22 de marzo que realizará diversos trabajos en el sistema de agua potable Chiconautla y el ramal Reyes-Ecatepec, en coordinación con Conagua y el Edomex, por lo que se disminuirá el caudal y la presión en 71 colonias de la alcaldía Gustavo A. Madero, las cuales son abastecidas por los tanques Santa Isabel.

71 colonias se verán afectadas en la alcaldía Gustavo A. Madero por reducción de agua|Crédito: Twitter @SacmexCDMX

Cabe destacar que algunos de los trabajos que efectuará la Sacmex incluye reparación de fugas, instalación de válvulas y la desviación del ramal Ojo de Agua del Sistema Chiconautla por construcción en calle Veracruz y camino a la ex vía del ferrocarril.

¿Qué colonias de la alcaldía Gustavo A. Madero tienen reducción de agua?

Las colonias afectadas a causa de la reducción de agua en la alcaldía Gustavo. A Madero para este jueves 23 de marzo de 2023 son:



15 de agosto

25 de julio

Aragón La Villa

C.T.M Aragón Ampliación

C.T.M Aragón U.H

C.T.M Atzacoalco U.H

C.T.M El Risco U.H

Caja de previsión de la policía U.H

Campestre Aragón

Casas Alemán Ampliación

Casas Alemán Ampliación 2

Constitución de la República

Cuchilla Aragón U.H

Cuchilla del Tesoro Colonia

Cuchilla del Tesoro U.H

Del Obrero

Eduardo Molina I y II U.H

Ejidos de San Juan de Aragón 1ra y 2da sección

El Coyol

El Milagro

El Olivo

Estanzuela

Exejido San Juan Aragón U.H

Ferrocarrilera

Fovissste Aragón U.H

Fovissste Cuchilla U.H

Fovissste Río de Guadalupe

Gabriel Hernández Ampliación

Gabriel Hernández

Granjas Moderna

Héroes de Chapultepec

Hornos U.H

Indeco U.H

Infonavit Camino San Juan Aragón

Infonavit Loreto Fabela U.H

José María Morelos y Pavón I y II

Juan González Romero

La Cruz Barrio

La Dinamita

Colonia La Esmeralda

U.H La Esmeralda

La Pradera

La Pradera 2da sección

La Pradera I U.H

Los Olivos

Malvinas Mexicanas

Martín Carrera

Narciso Bassols U.H

Providencia Ampliación

Rosario Ibarra de la Piedra U.H

Rosas del Tepeyac

Salvador Díaz Mirón

San Felipe de Jesús

San José de la Pradera

San Juan de Aragón

San Juan de Aragón 6ta y 7ma sección

San Juan de Aragón pueblo

San Pedro El Chico

Santa Isabel Tola pueblo

Santiago Atzacoalco pueblo

Tepeyac Insurgentes

Torres de Quiroga

Triunfo de la República

Vasco de Quiroga

Villa de Aragón

Villa de Aragón fraccionamiento

Villa Gustavo A. Madero

¿Cuándo se normalizará el servicio de agua en la alcaldía GAM?

Sacmex informó que el servicio de agua se normalizará en la alcaldía GAM después de 72 horas, es decir, hasta el próximo lunes 27 de marzo de 2023.

Cabe destacar que Sacmex apoyará a la población afectada por la reducción de agua en la alcaldía Gustavo A. Madero a través de pipas gratuitas, las cuales pueden ser solicitadas en Locatel al *0311 y a través de la página de internet: atencionciudadana.cdmx.gob.mx.