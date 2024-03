“En agosto nos vemos”; la misteriosa novela que no destruyó Gabriel García Máquez

A casi 10 años de la muerte del Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, hoy salió a la luz pública su novela póstuma y quizás el último material articulado: “En agosto nos vemos”. Se trata del escrito no concluido pero completo de esta novela póstuma que no logró destruir.

La última novela publicada por el colombiano, “Memoria de mis putas tristes” ya tiene 20 años, pero su legado no terminó con ese libro. Su particular estilo narrativo, que lo pone entre los principales exponentes del realismo mágico, ha dado a sus lectores en todo el mundo una historia más.

Sus hijos Rodrigo y Gonzalo García Barcha fueron los encargados de dar a conocer desde Madrid, la historia que empezó a escribir 15 años antes de su muerte en el año 2014.

El libro cuenta la historia de Ana Magdalena Bach, una mujer que cada agosto visita la tumba de su madre en una isla del Caribe y aprovecha los viajes para dejar a un lado su vida de castidad y tener citas eróticas con desconocidos, es así que este personaje es el hilo conductor de Gabriel García Márquez para tocar temas como la sexualidad y el deseo.

En 1999, el periodista y escritor leyó en público el primer capítulo, pero no publicó el resto de la obra ya que -decía- no lo satisfacía, por lo que solo entregó a sus familiares al menos cinco borradores, de ahí que se diga que es una novela quizás inconclusa, pero completa en esencia.

«En mi vida hubiera imaginado que iba a poder ser portadista de Gabriel García Márquez. Es como un sueño cumplido»

Historia de una novela inconclusa que Gabo no destruyó

Los hijos de Gabo, como cariñosamente también es recordado, relataron que luego de revisar ese material, su familia consideró que los borradores contenían la esencia del escritor y que solo faltaba el visto bueno de su último editor Cristóbal Pera.

“No está totalmente terminado por Gabo, no está tan pulido como sus más grandes libros”, declaró Rodrigo García, al presentar el libro en la sede del Instituto Cervantes, en Madrid.

“Pero, como decimos en el prólogo, definitivamente tiene muchas de las características sobresalientes de Gabo: una prosa preciosa, el conocimiento del ser humano, poder de descripción”, declaró.

Incluso recordó que el libro fue trabajado durante muchos años por su padre hasta que empezó a tener efectos de la demencia senil, pero estuvo comprometido a realizar las correcciones que consideraba necesarias.

Su hijo aseguró que a la nueva novela “no se ha agregado nada que no estuviera en los múltiples originales que dejó" y aunque admitió que estaba “un poco dispersa, estaba completa”.

El problema que enfrentó la obra fue la pérdida de memoria del colombiano, que incluso puso en duda su trabajo y llegó a asegurar a sus hijos que el libro no servía.

“Si Gabo hubiera estado mejor de sus facultades el mismo libro no existiría... Nunca guardó libros no editados; todo libro que no terminaba y con el que no estuviera satisfecho era destruido”, reveló.

Sin embargo consideraron que el hecho de que destruyera los escritos fue un síntoma de que se le volvió un poquito indescifrable. “Un Gabo totalmente en sus cabales hubiera o terminado el libro, o lo hubiera destruido”.