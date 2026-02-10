Criminales se “disfrazan” para asaltar en CDMX; por $550 consiguen uniformes de limpia falsos

En la Ciudad de México , la delincuencia ha encontrado en la “fachada institucional” una herramienta efectiva para asaltar. Un robo con violencia reciente en la zona de Aragón, Alcaldía Gustavo A. Madero, encendió las alertas: sujetos vestidos con el overol naranja oficial y el escudo de la CDMX, fingieron barrer la calle para ingresar a un domicilio y someter a una familia.

Ante este modus operandi, Fuerza Informativa Azteca (FIA) realizó un recorrido de campo para responder una pregunta clave: ¿Qué tan difícil es para un criminal disfrazarse de servidor público? La respuesta es alarmante: es cuestión de minutos y unos cuantos pesos.

Uniformes de Limpia: 550 pesos y sin preguntas

FIA acudió a comercios en la Alcaldía Cuauhtémoc. Allí, encontró a la venta los uniformes de la Subdirección de Limpieza Urbana.



Precio: 550 pesos.

550 pesos. Requisitos: Ninguno. No se solicita credencial de la Secretaría de Obras ni identificación oficial.

Ninguno. No se solicita credencial de la Secretaría de Obras ni identificación oficial. Disponibilidad: Tallas unitalla y medianas listas para entrega inmediata.

Así de fácil es conseguir un uniforme. Con uno de estos uniformes naranjas de barrendero, delincuentes sometieron a una mujer en la Gustavo A. Madero.

#Importante | Fueron detenidas cinco personas presuntamente relacionadas con el robo en a una casa habitación en la colonia Cuarta Sección de San Juan de Aragón, en la alcaldía Gustavo A. Madero, en el que los probables responsables utilizaban uniformes de barrendero… pic.twitter.com/1JazOeGiez — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 6, 2026

Policía a la medida: Parches desde 30 pesos

El problema se extiende a las corporaciones de seguridad. En un tianguis de la Alcaldía Venustiano Carranza, la indumentaria policial se vende como cualquier prenda de ropa civil.

Por solo 30 pesos, se pueden adquirir parches sectoriales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX). Una camisola táctica tipo “5.11" cuesta alrededor de 580 pesos.

En la Ciudad de México no existe una normatividad que regule la compra y venta de insignias policiales. Cualquier persona se los puede colocar y usurpar una función para detenerte.

Este vacío legal ya ha tenido consecuencias graves. Apenas en marzo de 2025, un sujeto fue detenido portando un uniforme completo de la Subsecretaría de Control de Tránsito, el cual utilizaba para extorsionar automovilistas.

Por 30 pesos, se pueden adquirir parches sectoriales de la SSC CDMX |FIA

El fraude de las “enfermeras” a domicilio

La falta de regulación también afecta al sector salud privado. Como ejemplo se encuentra Bethel, quien contrató a una supuesta enfermera a través de una agencia para cuidar a su madre de 93 años.

La mujer, que portaba uniforme clínico, no tenía conocimientos básicos (no sabía tomar la presión), pero aprovechó la confianza para saquear la casa.

“Tengo una caja fuerte donde guardaba dinero y herencias... cuando vemos ya no estaban. ¿Cómo la abrieron? No sabemos”, relató la víctima a FIA.

La facilidad para acceder a estos “disfraces” oficiales, sumada a la ausencia de controles en la venta, deja a la ciudadanía vulnerable ante criminales que tocan a la puerta vestidos de autoridad.

