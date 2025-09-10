Precio del dólar HOY 10 de septiembre de 2025: Peso hace una pausa a mitad de semana

A mitad de la semana, el peso mexicano muestra una pausa en su racha de ganancias y opera con estabilidad frente al dólar, algo que se ve reflejado en el precio y tipo de cambio. Este miércoles 10 de septiembre, los mercados financieros globales entran en una fase de análisis, a la espera de nuevos datos económicos que puedan marcar el rumbo de los próximos días.

A nivel global, el dólar estadounidense continuó su tendencia a la baja al inicio de la semana, presionado por un débil informe de empleo en Estados Unidos revelado el viernes; mientras que el yen japonés también registró una caída, impulsada por la incertidumbre política tras la renuncia del primer ministro Shigeru Ishiba durante el fin de semana.

Por su parte, en Europa, el euro se mantuvo estable y con una reacción mínima ante la crisis política en Francia.

Precio del dólar hoy miércoles 10 de septiembre de 2025 en Banco Azteca

Para tus necesidades de cambio de divisas, Banco Azteca te ofrece excelentes opciones. Este miércoles, el precio del dólar en ventanilla se encuentra en $17.65 pesos a la compra y se vende en $19.04 pesos.

Puedes realizar tus operaciones en cualquiera de sus sucursales, que operan todos los días de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

¿Cuál es el precio del dólar en Tijuana hoy 10 de septiembre de 2025?

En la frontera norte del país, el tipo de cambio es un indicador clave. Hoy, el precio del dólar en Tijuana ronda los $18.62 pesos a la venta en las principales casas de cambio.

Costo del dólar canadiense hoy 10 de septiembre de 2025 en México

Si tu interés está en la divisa de Canadá, el dólar canadiense en Banco Azteca se cotiza este día en $12.00 pesos a la compra y en $14.00 pesos a la venta.

¿Cuál es el precio del Bitcoin hoy 10 de septiembre de 2025?

El universo de los activos digitales registra un alza. El precio del Bitcoin recupera terreno y se cotiza este miércoles por encima de los 113,800 dólares por unidad, equivalentes a 2 millones 118 mil 349 pesos mexicanos aproximadamente.

¿Cuál es el precio del petróleo este miércoles 10 de septiembre?

El mercado energético global opera con ganancias. Los precios del crudo son impulsados por un aumento en la prima de riesgo geopolítico, lo que genera un sentimiento de optimismo entre los inversionistas del sector.

