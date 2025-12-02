Logo InklusionSitio accesible
FUERZA INFORMATIVA AZTECA
En Vivo

VIDEO: Violencia en Ecuador, cámara capta ataque a balazos a taxista por aplicación

Un taxista que operaba a través de una aplicación fue objeto de un ataque armado en el norte de Quito, a la altura de La Bota en Ecuador.

Chofer de coche
La seguridad de los conductores de aplicaciones es cuestionada tras el violento ataque.|Pixabay
Notas
Mundo
Escrito por: Jimena Romero

Agencias

Compartir nota

Un conductor que operaba como taxista mediante una aplicación fue víctima de un violento asalto en la capital de Ecuador. El ataque fue perpetrado por un pasajero armado en la zona de La Bota, en el sector norte de Quito.

El viaje fue solicitado a través de la aplicación, y al vehículo se subieron dos individuos: uno se ubicó en el asiento del copiloto y el otro en la parte trasera. Este último fue quien inició la agresión. El suceso puso de manifiesto la creciente preocupación por la seguridad de los trabajadores de este servicio en la ciudad.

Recuento de los hechos violentos en Ecuador

El incidente se produjo alrededor de las 23:23 horas, poco después de que los dos hombres fueran recogidos. Apenas tres minutos después de iniciar el trayecto, el conductor sufrió varios disparos por parte del pasajero que viajaba en el asiento posterior. Se realizaron al menos cuatro disparos contra el chófer.

El conductor intentó defenderse y logró repeler la agresión, lo que obligó a los atacantes a huir inmediatamente del vehículo. Se comfirmó que los dos asaltantes se dieron a la fuga.

Conductor herido tras ataque en Ecuador

A pesar de haber sido herido en el cuello, el taxista mantuvo la calma y continuó conduciendo. Se solicitó ayuda a otro taxista que transitaba por el lugar.

Su colega lo guió hacia una casa de salud; sin embargo, en el camino empezó a sentir debilidad como consecuencia de la herida. Informaron que, aunque las lesiones fueron serias, el conductor se recupera favorablemente en el hospital. Autoridades y personas que vieron el video comentaron que la capacidad del conductor para defenderse evitó un desenlace fatal.

Autoridades investigan el suceso

El violento acto se encuentra bajo investigación por parte de las autoridades competentes, con el objetivo de identificar y detener a los responsables. El propietario del vehículo manifestó su preocupación y pidió a las autoridades y a las empresas de aplicaciones de taxi que se implementen mayores medidas de seguridad.

Recalcaron la necesidad de alertar sobre este tipo de sucesos a todos los conductores que utilizan estas plataformas. Autoridades revisarán las cámaras de seguridad de la zona para obtener pistas que permitan el esclarecimiento del caso.

¿Qué es un ‘Divorce Planner’? Los profesionales que te ayudan con todo el proceso de divorcio em México

InternacionalCrisis en Ecuador

Notas