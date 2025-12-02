VIDEO: Violencia en Ecuador, cámara capta ataque a balazos a taxista por aplicación

Un conductor que operaba como taxista mediante una aplicación fue víctima de un violento asalto en la capital de Ecuador. El ataque fue perpetrado por un pasajero armado en la zona de La Bota, en el sector norte de Quito.

El viaje fue solicitado a través de la aplicación, y al vehículo se subieron dos individuos: uno se ubicó en el asiento del copiloto y el otro en la parte trasera. Este último fue quien inició la agresión. El suceso puso de manifiesto la creciente preocupación por la seguridad de los trabajadores de este servicio en la ciudad.

#Quito Un taxista de plataforma fue atacado a tiros luego de recoger a dos pasajeros venezolanos en el sector de Los Arupos, cerca del Comité del Pueblo. El conductor recibió varios impactos de bala en la espalda y el cuello, pero logró sobrevivir.#Noticia pic.twitter.com/gylE6cO8Ap — Informatech (@Informatech_ec) November 30, 2025

Recuento de los hechos violentos en Ecuador

El incidente se produjo alrededor de las 23:23 horas, poco después de que los dos hombres fueran recogidos. Apenas tres minutos después de iniciar el trayecto, el conductor sufrió varios disparos por parte del pasajero que viajaba en el asiento posterior. Se realizaron al menos cuatro disparos contra el chófer.

El conductor intentó defenderse y logró repeler la agresión, lo que obligó a los atacantes a huir inmediatamente del vehículo. Se comfirmó que los dos asaltantes se dieron a la fuga.

Conductor herido tras ataque en Ecuador

A pesar de haber sido herido en el cuello, el taxista mantuvo la calma y continuó conduciendo. Se solicitó ayuda a otro taxista que transitaba por el lugar.

Su colega lo guió hacia una casa de salud; sin embargo, en el camino empezó a sentir debilidad como consecuencia de la herida. Informaron que, aunque las lesiones fueron serias, el conductor se recupera favorablemente en el hospital. Autoridades y personas que vieron el video comentaron que la capacidad del conductor para defenderse evitó un desenlace fatal.

🚨 Violento asalto a taxista en el Comité del Pueblo, en Quito.



🔴 En la noche del jueves 28 de noviembre de 2025 se registró un nuevo hecho de sangre en el sector del Comité del Pueblo, al norte de la capital.



🔫 Un taxista fue baleado por una pareja de delincuentes que se… pic.twitter.com/3vosQTzqaM — Tiempo Real (@TiempoRealEC) November 29, 2025

Autoridades investigan el suceso

El violento acto se encuentra bajo investigación por parte de las autoridades competentes, con el objetivo de identificar y detener a los responsables. El propietario del vehículo manifestó su preocupación y pidió a las autoridades y a las empresas de aplicaciones de taxi que se implementen mayores medidas de seguridad.

Recalcaron la necesidad de alertar sobre este tipo de sucesos a todos los conductores que utilizan estas plataformas. Autoridades revisarán las cámaras de seguridad de la zona para obtener pistas que permitan el esclarecimiento del caso.