Brutal asalto a taxista de la tercera edad indigna en Veracruz

La noche del miércoles 20 de agosto, un taxista de más de 70 años de edad fue víctima de un violento asalto en Poza Rica, Veracruz, cuando dos hombres lo agredieron brutalmente para despojarlo del auto que conducía.

El hecho ocurrió alrededor de las 9:00 p.m., luego de que los presuntos delincuentes se hicieron pasar por pasajero y solicitaron un servicio rumbo a la colonia La Rueda. Al llegar a la calle Santiago esquina con García, los sujetos golpearon salvajemente al conductor y huyeron con el vehículo Nissan March.

A pesar de las lesiones, el adulto mayor logró correr hasta una tienda de conveniencia ubicada en el Boulevard Adolfo Ruiz Cortines esquina con Hernández, donde un compañero le brindó apoyo y solicitó ayuda a los números de emergencia.

Respuesta de autoridades y compañeros taxistas

Elementos de la Policía Municipal llegaron como primeros respondientes, mientras que paramédicos del Ayuntamiento atendieron al taxista por los golpes que presentaba en distintas partes del cuerpo.

[ARCHIVO 🎥] ‼️⚠️ Roban presuntamente un taxi en la calle De La Rueda #PozaRica #Veracruz pic.twitter.com/giVZfMq9wl — Reportaje Veracruzano (@ReportajeVer) August 21, 2025

La gravedad del caso movilizó a la Secretaría de Marina, Policía Estatal y Ejército Mexicano, quienes se sumaron al operativo de búsqueda del taxi robado. Además, varios taxistas se solidarizaron para localizar el vehículo y dar con los responsables.

Hasta el momento no se ha confirmado si el vehículo fue localizado ni si hay detenidos, pero el caso ha generado indignación entre el gremio de transportistas, quienes exigen mayor seguridad ante el incremento de la violencia en la región.

Robo de vehículos en Veracruz sigue en aumento

El caso se suma a la creciente problemática del robo de vehículos en Veracruz. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a julio de 2025 se registraron 2,483 robos de vehículos en el estado, una cifra superior a los 2,429 casos reportados en el mismo periodo de 2024.

El violento asalto contra este conductor de más de 70 años pone en evidencia la vulnerabilidad de quienes dependen diariamente del taxi como sustento, además de visibilizar la urgencia de medidas efectivas para frenar los delitos que afectan a los trabajadores del transporte en Veracruz.

Los taxistas no solo se enfrentan a asalto y robos, recordemos el caso de la maestra y taxista Irma Hernández, quien fue secuestrada en ese mismo estado, todo por no pagar el cobro de piso.