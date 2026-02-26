Herederos del terror: Estos son los 7 objetivos del CJNG que busca Estados Unidos

Tras la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, el gobierno de Estados Unidos ha intensificado la búsqueda de su círculo cercano. Son siete los operadores clave del CJNG que han sido identificados como los nuevos blancos estratégicos, señalados por liderar redes de huachicol, laboratorios clandestinos de fentanilo y células de reclutamiento paramilitar.

A pesar de la baja de su líder máximo, estos hombres continúan operando y son considerados piezas fundamentales para la subsistencia del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Los hermanos Morfín: El negocio millonario del “aceite usado”

Una de las redes más lucrativas identificadas por el Departamento del Tesoro es la dirigida por los hermanos Morfín Morfín. César (alias “El Primito"), Álvaro y Remigio son señalados como los responsables del robo y contrabando masivo de hidrocarburos.

De acuerdo con los expedientes de inteligencia, su modus operandi incluye:



Corrupción institucional: Sobornos a empleados de Pemex para facilitar el acceso a la red de distribución.

Sobornos a empleados de Pemex para facilitar el acceso a la red de distribución. Robo directo: Perforación de ductos, extracción ilegal en refinerías y secuestro de camiones cisterna.

Perforación de ductos, extracción ilegal en refinerías y secuestro de camiones cisterna. Contrabando internacional: El combustible robado es vendido en el mercado negro de México, Centroamérica y Estados Unidos.

El combustible robado es vendido en el mercado negro de México, Centroamérica y Estados Unidos. Estrategia de cruce: Para introducir el recurso a territorio estadounidense, lo etiquetan falsamente como “aceite usado” y lo entregan a importadores fronterizos que lo comercializan con grandes descuentos.

Operadores estratégicos: Del puerto de Manzanillo a los laboratorios de fentanilo

El control de los suministros químicos y la producción de drogas sintéticas recae en figuras de absoluta confianza para la organización. Entre ellos destaca Julio Alberto Castillo Rodríguez, yerno de “El Mencho”, quien coordina la recepción de precursores químicos mediante el control operativo del Puerto de Manzanillo, en Colima.

Asimismo, las agencias de seguridad mantienen la búsqueda activa de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”. Este líder regional, por quien se ofrece una recompensa de 5 millones de dólares, está a cargo de la red de laboratorios clandestinos donde se sintetiza el fentanilo que inunda el mercado norteamericano.

El rastro de violencia: Reclutamiento y Fuerzas Especiales

La lista de los siete objetivos prioritarios se completa con dos perfiles caracterizados por su peligrosidad y uso de tácticas militares:



Gonzalo Mendoza Gaytán, “El Sapo": Clasificado como altamente peligroso, es señalado por dirigir el Rancho Izaguirre , un centro de reclutamiento forzado que operó durante años para nutrir las filas de sicarios del cártel.

Clasificado como altamente peligroso, es señalado por dirigir el , un centro de reclutamiento forzado que operó durante años para nutrir las filas de sicarios del cártel. Ricardo Ruiz Velasco, “El Doble R": Jefe de las Fuerzas Especiales del CJNG y considerado un perfil letal. A Ruiz Velasco se le atribuye la autoría intelectual del asesinato de la influencer Valeria Márquez, ocurrido el 13 de mayo de 2025 durante una transmisión en vivo en redes sociales.

Con la oficialización de la muerte de Oseguera Cervantes, la estrategia binacional apunta ahora a desarticular estos mandos intermedios para evitar un relevo dinástico que mantenga la hegemonía del grupo criminal en la frontera.

