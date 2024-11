VIDEO: Hombre intenta arrojarse de un hospital en Los Mochis, Sinaloa

Un hombre de 37 años, identificado como Emiliano, generó una situación de riesgo en el Hospital IMSS 49 de Los Mochis, Sinaloa , al intentar lanzarse desde una altura considerable en el área de recepción.

Según reportes de Protección Civil, el incidente ocurrió alrededor de las 10:30 de la mañana, cuando Emiliano, aparentemente bajo los efectos de sustancias ilegales, ingresó a las instalaciones médicas en un estado de paranoia y con pensamientos de persecución que alarmaron a los presentes.

Mario Cosme Gallardo, Director de Protección Civil, explicó que el hombre “subió a una viga entre los cristales de la recepción, a una altura de aproximadamente 4 o 5 metros, manifestando la intención de lanzarse”. Los elementos de seguridad acudieron rápidamente y desplegaron un operativo de rescate.

Video del momento en que casi se lanza un hombre de un hospital en Sinaloa

“Esta persona manifestaba un estado de persecución entre los que traía emocionalmente, cosa que era negativo”, señaló Cosme Gallardo, sobre la situación mental que vivía Emiliano en el momento en que casi se lanza de una barda dentro de la clínica del IMSS .

A pesar de los intentos de Emiliano por resistirse, lograron ponerlo a salvo sin que sufriera lesiones. Además, el edificio no presentó daños materiales tras el incidente, pues en el video se puede ver cómo la escalera que se utilizó para salvarlo, pegó con varias partes de los ventanales.

“Pues él forcejeaba porque no se dejaba ayudar por los elementos de seguridad pública, pero realmente no tiene golpes, no tiene situaciones que pongan en riesgo su vida para nada”, señaló el Director de Protección Civil sobre el rescate.

Llevan a rehabilitación al hombre que intentó lanzarse de un hospital en Los Mochis

Después de la intervención, las autoridades contactaron a la familia de Emiliano y, posteriormente, lo trasladaron a una clínica de rehabilitación para recibir la atención adecuada.

Este suceso destaca la relevancia de los protocolos de seguridad en hospitales y la rápida respuesta de Protección Civil en situaciones de riesgo para la comunidad.