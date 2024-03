¡Paranormal! Niños juegan con Ouija en escuela de Puebla y tres de ellos se desmayan

Tres personas perdieron el conocimiento después de jugar con la llamada Ouija. Los hechos ocurrieron en la escuela primaria Ricardo Flores Magón, en Granjas de San Isidro, en Puebla.

“Estaban jugando, de ahí pues el niño se cayó y luego otros niños estuvieron no sé qué haciendo y por eso es que hubo ese problema, que se desmayaron los niños. No pues que no, no está bien. Pero es que ahí influye mucho los papás también, si saben que los niños… porque eso yo creo que fue de casa, no fue de ahorita, de acá de la escuela”, dijo Esther Hernández, madre de familia.

Maestros se niegan a dar declaraciones sobre Ouija en escuela

Al solicitar hablar con algún directivo de la escuela, fue una profesora que señaló que no había nadie responsable de la unidad educativa.

“No se encuentra nadie en este momento. Ahorita no hay nadie. Somos solo los maestros que estamos a cargo. Nosotros no sabemos. No estuvimos presentes”, dijo una profesora.

La SEP investiga el caso de estudiantes que jugaron Ouija

Fueron dos mujeres y un hombre quienes perdieron el conocimiento y recibieron atención médica en el lugar, mientras que otros 20 estudiantes participaron con el artefacto. Además, la SEP señaló que ya investigan el caso.