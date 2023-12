Puebla, CDMX, Guerrero, Morelos: lugares en los que se sintió el sismo de hoy 7 de diciembre

De acuerdo al reporte preliminar, el sismo de este jueves 7 de diciembre tuvo su epicentro en el estado de Puebla, con una magnitud preliminar de 5.8 a 25 kilómetros al sur de Chiautla de Tapia.

El movimiento se sintió en varios municipios del estado, pero también en otras entidades del país, en donde se pusieron en marcha los protocolos de revisión.

De acuerdo con Protección Civil de Puebla, los municipios que reportan la percepción del temblor, sin afectaciones, son:

Esperanza

Guadalupe Victoria,

Quimixtlán

Aljojuca

San Pedro Cholula

Xayacatlán de Bravo

La Magdalena, Tlatlauquitepec

San Pedro Yeloixtlahuaca

Ahuehuetitla, Santa Inés Aguatempan

Chila de las Flores

Cuyuaco

Atoyatempan

Atzitzintla

Cuapiaxtla de Madero

Ajalpan

Nicolás Bravo.

En otros estados como Morelos, Guerrero, Oaxaca, Estado de México, también se percibió el movimiento telúrico y por ello se activaron los protocolos de atención, ante esta situación.

Preliminar: SISMO Magnitud 5.8 Loc 25 km al SUR de CHIAUTLA DE TAPIA, PUE 07/12/23 14:03:37 Lat 18.07 Lon -98.62 Pf 10 km pic.twitter.com/QZ2aqu3BAI — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) December 7, 2023

En Atlixco, reportan el desprendimiento de material de una casa tras el sismo magnitud 5.7, epicentro en Chiautla, Puebla.

⚠️ Video con audio de alerta sísmica ⚠️pic.twitter.com/dfvYxgDNWz — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) December 7, 2023

PUEBLA

El gobernador de Puebla, Sergio Salomón difundió un video en el que se le observa en una llamada telefónica con el presidente Andrés Manuel López Obrador y en la que le reporta que debido al sismo de este día hay un saldo blanco.

“Todo parece indicar que no hay ninguna pérdida material, me reportan saldo blanco y me están reportando que se están haciendo lo recorridos en el sur de Chiautla. Está traquila toda la mixteca y alparecer no hay nada, presidente, yo le reporto cualquier cosa”, comentó el gobernador de Puebla.

Llamada con el Presidente @lopezobrador_, atento de la situación en #Puebla. Hasta el momento saldo blanco. #sismo pic.twitter.com/4L0KUrUg6n — Sergio Salomón (@SergioSalomonC) December 7, 2023

MORELOS

En el estado de Morelos, el sismo también se sintió por aproximadamente diez segundos en varios municipios del centro y zona metropolitana de la entidad.

El área de Protección Civil de este estado informó que tras el sismo se mantiene el monitoreo con todos los municipios, mismos que implementan recorridos para descartar daños en la entidad.

GUERRERO

El Gobierno de Guerrero a través de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, activó los protocolos preventivos y de seguridad en apoyo a la población, debido al sismo que se registró la tarde de este jueves, de magnitud preliminar 5.7 y con epicentro a 25 kilómetros al sur de Chiautla de Tapia, Puebla, en los límites con Morelos y Guerrero.

Personal de la Secretaría estableció recorridos preventivos en las zonas cercanas al epicentro, con el propósito de descartar afectaciones y riesgos para la población.

Se estableció comunicación telefónica con las autoridades municipales, mismas que no reportan afectaciones.

En el estado de Guerrero se percibió moderado a fuerte en las regiones Norte, Montaña y Centro, ligero en Tierra Caliente y Costa Grande.

La dependencia recomienda a la población mantener la calma, no propagar rumores y reportar cualquier incidencia al número de emergencias 911.

ESTADO DE MÉXICO

Hasta las tres de la tarde de este 7 de diciembre, en el Estado de México no se reportan daños materiales y tampoco personas lesionadas.

Sin embargo, la gobernadora de la entidad, Delfina Gómez informó que de acuerdo con el protocolo se activaron los operativos de revisión en la entidad para descartar daños.

“Se activan protocolos de Protección Civil por el sismo ocurrido hace unos minutos. En un momento seguimos informando. Nos mantenemos alertas y con el despliegue de seguridad”, escribió en sus redes sociales.

OAXACA

En el caso del estado de Oaxaca, el gobernador, Salomón Jara Cruz informó mediante sus redes sociales que debido a que el sismo se percibió en algunas zonas de la entidad de realizan protocolos de emergencia en las 8 regiones de la entidad para hacer una evaluación.

Hasta el momento no se reportan daños.

HIDALGO

Usuarios de redes sociales reportaron en redes sociales que debido al sismo que alcanzó a sentirse en la estructura del edificio, las instalaciones del gobierno estatal tuvieron que ser desalojadas como medida de prevención.

Hasta el momento no se reporta consecuencias por este movimiento telúrico con epicentro en Chiautla de Tapia, Puebla con magnitud de 5.7 grados.

El gobierno de la entidad, se mantiene alerta.

CIUDAD DE MÉXICO

En la Ciudad de México (CDMX) se activó la Alerta Sísmica en los altavoces de las 16 alcaldías y se activaron los protocolos de emergencia.

El jefe de gobierno, Martí Batres informó que debido a la magnitid y cercanía del epicentro del sismo “se activó el sistema de evaluación temprana. No se reportan daños en la Ciudad de México hasta el momento”.

Se calcula en 6 grados el sismo. Epicentro ubicado en la frontera de Puebla y Guerrero.

Se activó el sistema de evaluación temprana.

No se reportan daños en la Ciudad de México hasta el momento. — Martí Batres (@martibatres) December 7, 2023

Edificios de gobierno y oficinas en general fueron desalojados ya que el sismo si se percibió fuerte en algunas alcaldías de la capital mexicana.