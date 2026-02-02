Logo Inklusion Sitio accesible
LogoFIA.png

¿Qué pasa en las autopistas de México? Bloqueos en carreteras EN VIVO este lunes 2 de febrero 2026

Te compartimos las carreteras de México afectadas por bloqueos, manifestaciones o accidentes de este lunes 2 de febrero 2026; toma precauciones.

EN VIVO Bloqueos carreteras hoy 2 de febrero 2026: ¿Qué pasa en las autopistas de México?
Bloqueos en carreteras de México este 2 de febrero 2026|X: @GN_CARRETERAS
Notas,
Estados

Escrito por:  Fernanda Benítez

¿Sales de viaje o vas al trabajo? Este 2 de febrero 2026, algunas carreteras de México presentan afectaciones por bloqueos, accidentes o cierres de circulación; estas son las autopistas afectadas.

Fuerza Informativa Azteca te comparte las últimas noticas EN VIVO sobre el avance y tráfico en las distintas carreteras del país.

¿Qué pasa en las carreteras de México HOY 2 de febrero 2026?

Cierre en la Cuernavaca-Acapulco por manifestantes

¡Atención! Continúa el cierre en la Cuernavaca-Acapulco a la altura del poblado Tierra Colorada debido a la presencia de manifestantes.

Por seguridad de los usuarios, los siguientes tramos están cerrados:

🛑 Dirección Cuernavaca, desde la plaza de cobro La Venta.
🛑 Dirección Acapulco, desde la plaza de cobro Palo Blanco.

Cierre total en Chilpancingo-Acapulco por manifestantes

Manifestantes cierran la Chilpancingo-Acapulco, cerca del kilómetro 31+200, en la Ent. de Tierra Colorada. Alternativa vial: Autopista del Sol.

Cierre parcial en carretera de Zacateas; tramos afectados

Se registra un cierre parcial por accidente vial en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo; se pide a los automovilistas manejar con precauciones.

Tags relacionados
México Carreteras en México Accidentes en México

Notas