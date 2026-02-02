¿Qué pasa en las autopistas de México? Bloqueos en carreteras EN VIVO este lunes 2 de febrero 2026
Te compartimos las carreteras de México afectadas por bloqueos, manifestaciones o accidentes de este lunes 2 de febrero 2026; toma precauciones.
¿Sales de viaje o vas al trabajo? Este 2 de febrero 2026, algunas carreteras de México presentan afectaciones por bloqueos, accidentes o cierres de circulación; estas son las autopistas afectadas.
Fuerza Informativa Azteca te comparte las últimas noticas EN VIVO sobre el avance y tráfico en las distintas carreteras del país.
¿Qué pasa en las carreteras de México HOY 2 de febrero 2026?
Cierre en la Cuernavaca-Acapulco por manifestantes
¡Atención! Continúa el cierre en la Cuernavaca-Acapulco a la altura del poblado Tierra Colorada debido a la presencia de manifestantes.
Por seguridad de los usuarios, los siguientes tramos están cerrados:
🛑 Dirección Cuernavaca, desde la plaza de cobro La Venta.
🛑 Dirección Acapulco, desde la plaza de cobro Palo Blanco.
☑️ ACTUALIZACIÓN.— CAPUFE (@CAPUFE) February 2, 2026
Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 321. Continúa el cierre a la circulación en ambos sentidos por presencia de manifestantes a la altura del Poblado Tierra Colorada.
Por seguridad de las personas usuarias se cierra desde los siguientes puntos:
🔘 Dirección…
Cierre total en Chilpancingo-Acapulco por manifestantes
Manifestantes cierran la Chilpancingo-Acapulco, cerca del kilómetro 31+200, en la Ent. de Tierra Colorada. Alternativa vial: Autopista del Sol.
Se brinda orientación a la ciudadanía para continuar por la #RutaAlterna por la Autopista del Sol.— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) February 2, 2026
Cierre parcial en carretera de Zacateas; tramos afectados
Se registra un cierre parcial por accidente vial en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo; se pide a los automovilistas manejar con precauciones.
#TomePrecauciones en #Zacatecas se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 070+500 de la carretera Monterrey - Nuevo Laredo. Maneje con precaución. pic.twitter.com/m743TmZfTY— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) February 2, 2026