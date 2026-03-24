¿Bloqueos en carreteras de México para este martes? Cierres, accidentes y tráfico en autopistas del país; noticias EN VIVO
Estas son las carreteras de México afectadas por los bloqueos, manifestaciones o accidentes de este martes 24 de marzo 2026; toma precauciones.
¡Evita el tráfico! Algunas carreteras de México presentan afectaciones viales por los bloqueos, accidentes o cierres de circulación por manifestantes para este martes 24 de marzo 2026; se recomienda tomar precauciones.
Azteca Noticias te comparte las últimos noticias EN VIVO sobre el avance en las distintas carreteras de México.
¿Qué pasa en las carreteras de México HOY? Cierres y tráfico en autopistas para este martes
Restablecen circulación en autopista Isla-Acayucan: ¿Qué pasó?
Se restablece circulación en la autopista Isla-Acayucan tras un accidente en el kilómetro 132; el tramo opera de manera normal.
🟢 RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN 🟢— CAPUFE (@CAPUFE) March 24, 2026
Autopista Isla - Acayucan, km 132, dirección Acayucan. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución. 🚌🚙🚗🏍️
Cierre en la autopista Cuernavaca-Acapulco por accidente
Se reporta el cierre parcial en la carretera Cuernavaca-Acapulco debido a un choque múltiple, ocurrido en el kilómetro 96, en dirección a Cuernavaca.
Autoridades ya están trabajando en la zona del incidente; piden manejar con precaución y tomar precauciones.
🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠— CAPUFE (@CAPUFE) March 24, 2026
Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 96, dirección Cuernavaca. Continúa reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance múltiple). En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución.
Cierre en la México-Puebla por accidente
Un choque provocó el cierre parcial en la circulación de la autopista México-Puebla, en el kilómetro 37, en dirección a la Ciudad de México (CDMX); piden manejar con precaución.
🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠— CAPUFE (@CAPUFE) March 24, 2026
#AutMéxicoPuebla, km 37, dirección CDMX. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance). Maneja con precaución.
Restablecen circulación en la México-Cuernavaca
Se reanuda la circulación en la México-Cuernavaca después de los trabajos realizados por un accidente en el kilómetro 35, en dirección a la Ciudad de México (CDMX).
🟢 RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN 🟢#AutMéxicoCuernavaca, km 35, dirección CDMX. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución. 🚌🚙🚗🏍️— CAPUFE (@CAPUFE) March 24, 2026
Cierre parcial carretera Paso del Toro-Acayucan, Veracruz
Un grave accidente provocó el cierre parcial de la carretera Paso del Toro-Acayuca, cerca del kilómetro 009+200; piden a los automovilistas manejar con precaución.
#TomesusPrecauciones en #Veracruz se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 009+200, de la carretera Paso del Toro - Acayucan. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/2b2ry47D17— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) March 24, 2026