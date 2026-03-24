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¿Bloqueos en carreteras de México para este martes? Cierres, accidentes y tráfico en autopistas del país; noticias EN VIVO

Estas son las carreteras de México afectadas por los bloqueos, manifestaciones o accidentes de este martes 24 de marzo 2026; toma precauciones.

EN VIVO: ¿Hay bloqueos en carreteras hoy 24 de marzo 2026? Cierres y tráfico en autopistas de México
¿Qué pasa en las carretas de México este martes?|X: @GN_CARRETERAS

Escrito por: Fernanda Benítez,Iván Ramírez

¡Evita el tráfico! Algunas carreteras de México presentan afectaciones viales por los bloqueos, accidentes o cierres de circulación por manifestantes para este martes 24 de marzo 2026; se recomienda tomar precauciones.

Azteca Noticias te comparte las últimos noticias EN VIVO sobre el avance en las distintas carreteras de México.

¿Qué pasa en las carreteras de México HOY? Cierres y tráfico en autopistas para este martes

Restablecen circulación en autopista Isla-Acayucan: ¿Qué pasó?

Se restablece circulación en la autopista Isla-Acayucan tras un accidente en el kilómetro 132; el tramo opera de manera normal.

Cierre en la autopista Cuernavaca-Acapulco por accidente

Se reporta el cierre parcial en la carretera Cuernavaca-Acapulco debido a un choque múltiple, ocurrido en el kilómetro 96, en dirección a Cuernavaca.

Autoridades ya están trabajando en la zona del incidente; piden manejar con precaución y tomar precauciones.

Cierre en la México-Puebla por accidente

Un choque provocó el cierre parcial en la circulación de la autopista México-Puebla, en el kilómetro 37, en dirección a la Ciudad de México (CDMX); piden manejar con precaución.

Restablecen circulación en la México-Cuernavaca

Se reanuda la circulación en la México-Cuernavaca después de los trabajos realizados por un accidente en el kilómetro 35, en dirección a la Ciudad de México (CDMX).

Cierre parcial carretera Paso del Toro-Acayucan, Veracruz

Un grave accidente provocó el cierre parcial de la carretera Paso del Toro-Acayuca, cerca del kilómetro 009+200; piden a los automovilistas manejar con precaución.

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