EN VIVO: ¿Hay bloqueos en carreteras hoy? Cierres y tráfico en autopistas de México este 3 de febrero 2026

Estas son las carreteras de México afectadas por bloqueos, manifestaciones o accidentes de este martes 3 de febrero 2026; se recomienda tomar precauciones.

¿Hay bloqueos en carreteras de México este 3 de febrero 2025?|X: @GN_CARRETERAS
Escrito por:  Fernanda Benítez , Oscar Morales

¡Toma precauciones! Este 3 de febrero 2026, algunas carreteras de México presentan afectaciones por bloqueos, accidentes o cierres de circulación; estas son las autopistas afectadas.

Fuerza Informativa Azteca te comparte las últimas noticas EN VIVO sobre el avance y tráfico en las distintas carreteras del país.

¿Qué pasa en las carreteras de México HOY 2 de febrero 2026?

Se restablece circulación en la autopista Cd. Mendoza-Córdoba

Restablecen la circulación en la carretera Ciudad Mendoza-Córdoba, en el kilómetro 268, dirección a Mendoza tras accidente vial.

Aunque el tramo ya opera con normalidad, las autoridades piden manejar con precaución.

Carretera Matehuala-Saltillo cerrada por accidente vial; tramo afectado

La carretera Matehuala-Saltillo continúa cerrada por un accidente vial cerca del kilómetro 051+900, en el tramo Matehuala-Puerto México; piden tomar precauciones.

Reducción de carriles en Acayucan-Cosoleacaque; tramos afectados

Reportan reducción de carriles en la autopistas Acayucan-Cosoleacaque debido a un accidente en el kilómetro 16, en dirección a Cosoleacaque.

Autoridades recomiendan a los usuarios manejar con precaución.

