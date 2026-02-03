EN VIVO: ¿Hay bloqueos en carreteras hoy? Cierres y tráfico en autopistas de México este 3 de febrero 2026
Fuerza Informativa Azteca te comparte las últimas noticas EN VIVO sobre el avance y tráfico en las distintas carreteras del país.
¿Qué pasa en las carreteras de México HOY 2 de febrero 2026?
Se restablece circulación en la autopista Cd. Mendoza-Córdoba
Restablecen la circulación en la carretera Ciudad Mendoza-Córdoba, en el kilómetro 268, dirección a Mendoza tras accidente vial.
Aunque el tramo ya opera con normalidad, las autoridades piden manejar con precaución.
🟢 RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN 🟢— CAPUFE (@CAPUFE) February 3, 2026
Autopista Cd. Mendoza - Córdoba, km 268, dirección Cd. Mendoza. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución. 🚌🚙🚗🏍️.
Carretera Matehuala-Saltillo cerrada por accidente vial; tramo afectado
La carretera Matehuala-Saltillo continúa cerrada por un accidente vial cerca del kilómetro 051+900, en el tramo Matehuala-Puerto México; piden tomar precauciones.
#TomePrecauciones en #NL continua cierre parcial de circulación por conclusión de maniobras tras #AccidenteVial cerca del km 051+900 de la carretera Matehuala-Saltillo, del tramo Matehuala-Puerto México. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/jXYM7mlPWo— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) February 3, 2026
Reducción de carriles en Acayucan-Cosoleacaque; tramos afectados
Reportan reducción de carriles en la autopistas Acayucan-Cosoleacaque debido a un accidente en el kilómetro 16, en dirección a Cosoleacaque.
Autoridades recomiendan a los usuarios manejar con precaución.
🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠— CAPUFE (@CAPUFE) February 3, 2026
Autopista Acayucan - Cosoleacaque, km 16, dirección Cosoleacaque. Reducción de carriles por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica). Maneja con precaución.