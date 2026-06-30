México vs Ecuador: La oración a la Virgen de Guadalupe para pedirle que gane la Selección hoy 30 de junio en el Mundial 2026

Este martes 30 de junio será el partido México vs Ecuador de la ronda de dieciseisavos del Mundial 2026, en el proceso en el cual sólo una de las selecciones avanzará a la siguiente ronda, los aficionados podrían buscar una esperanza divina en la Virgen de Guadalupe. Te exponemos la oración de hoy con el fin de que sea de utilidad en estos momentos.

Muchos aficionados recurren a la Virgen Morena, patrona querida en México, para pedir calma, unidad y éxito para el equipo.

Oración para el México vs Ecuador hoy 30 de junio

La siguiente plegaria está pensada para quienes buscan pedir protección y buenos resultados para la Selección Nacional antes del partido México vs Ecuador de la Copa Mundial de la FIFA 2026, programado para este 30 de junio. Reza con fe y respeta la tradición familiar o personal al que deseas encomendar el encuentro. Esta oración es breve y directa; puedes repetirla antes del partido, en la previa con familiares o en el lugar donde seguirás el encuentro.

"Virgen de Guadalupe, madre de los mexicanos, en este día te pedimos que acompañes a nuestra selección. Ilumina a los jugadores, guía sus pasos y dales serenidad para demostrar su talento. Que el respeto y el esfuerzo prevalezcan en la cancha. Protege a cada integrante del equipo y a quienes los apoyan desde la tribuna y desde casa. Si es tu voluntad, acompáñalos hacia la victoria. Amén."

¿Qué dice la Iglesia sobre orar por resultados deportivos?

Cabe destacar que el padre Salvador Barba, sacerdote de la Arquidiócesis de México, menciona que el resultado de un encuentro deportivo depende de la preparación de los participantes. En el semanario Desde la Fe, el sacerdote propuso una oración para que el Mundial 2026 sea una experiencia de paz y encuentro.

“Sí se vale pedir, sí se vale orar, pero siempre sujetos a la voluntad de Dios y al esfuerzo del hombre”, destacó Barba.

Santoral hoy 30 de junio

La Iglesia Católica conmemora a diversas figuras de gran importancia histórica durante el último día del mes de junio.

El 30 de junio destaca la memoria de los Santos Protomártires de la Iglesia Romana. El emperador romano Nerón persiguió de manera sumamente cruel a estos primeros cristianos alrededor del año 64. Hoy, la religión honra su valentía y su sacrificio inquebrantable por defender la fe.

Asimismo, los fieles recuerdan a figuras de enorme relevancia espiritual:

