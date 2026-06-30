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¡Mejor que vuelen los goles! Los graves riesgos a la salud detrás del “quiere volar” en festejos

¿Quieres celebrar con el “quiere volar”? La Secretaría de Salud de CDMX advierte que esta dinámica puede causar desde fracturas hasta la muerte. ¡Evita accidentes!

¿Festejo o una visita inesperada al médico?
Que un festejo no traiga problemas a tu salud.|IA

Escrito por: Ollinka Méndez

En México se sabe celebrar cualquier cosa y ahora, como país sede del Mundial 2026, los mexicanos lo han demostrado con el clásico "quiere volar, quiere volar", que consiste en elevar por los aires a una persona, y aunque puede parecer muy divertido, una mala "jugada" al hacerlo podría rtraer facturas y afectaciones graves de salud.

Aunque parece un momento divertido, la realidad es que el "quiere volar, quiere volar" es una apuesta peligrosa donde todos pierden.

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La Secretaría de Salud advirtió sobre los riesgos de esta dinámica durante los festejos mundialistas, pues tanto quienes lanzan a las personas al aire, como quienes son lanzados; pueden sufrir desde golpes en la cabeza, conmociones cerebrales, fracturas, esguinceS, lesiones en el cuello, espalda y columna e incluso la muerte.

Festejos que te pueden costar tu salud

¡Cuidado con el festejo! Pues por otro lado, quienes lanzan pueden sufrir lesiones en la espalda, hombros o muñecas, así como desgarros musculares y caídas, por pérdida de equilibrio.

Así que si gustas de esta dinámica, debes tomar precauciones para no lastimarte y tener fracturas de gravedad, recuerda que también puedes festejar de otras formas que no ocasionen riesgos a tu cuerpo.

En pocas palabras, no conviertas la euforia mundialista en una visita obligada a urgencias. La autoridad es clara: el riesgo de sufrir una conmoción cerebral, esguinces o lesiones permanentes supera por mucho cualquier minuto de gloria en el aire. Celebra con mesura y mantén los pies en la tierra, porque ninguna victoria deportiva vale el riesgo de terminar en el hospital o algo peor.

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Nota

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