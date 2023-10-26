Desarticulan célula del Cártel Jalisco Nueva Generación en Zacatecas

Fuerzas de Seguridad en Zacatecas detuvieron a 13 personas, uno de ellos menor de edad, quienes forman parte de una célula delictiva del Cártel Jalisco Nueva Generación que opera en la entidad; en el operativo fue rescatada una mujer que permanecía secuestrada.

El secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral, informó que trabajos de inteligencia entre los tres órdenes de gobierno también permitieron el aseguramiento de armamento y drogas diversas.

La acción en contra de los integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación tuvo lugar en el municipio de Zacatecas, donde lograron ubicar un predio que, aparentemente, se utilizaba como casa de seguridad para el resguardo de personas privadas de la libertad.

Una vez que se aproximaron al sitio, confirmaron que al interior se encontraba una mujer, quien al ser rescatada fue trasladada para recibir atención médica y quedó bajo resguardo de la autoridad competente, hasta continuar el proceso para reunirse con su familia.

Detienen a 13 integrantes del CJNG en Zacatecas

En este operativo las Fuerzas de Seguridad de Zacatecas lograron detener a 13 personas, uno de ellos menor de edad, quienes fueron identificados como:



Jon Alexander N., de 26 años de edad.

Jaminton Luis N., de 21 años.

Un menor de edad de identidad reservada, todos ellos originarios de Colombia.

Alexis Gabriel N., de 22 años de edad, originario de Michoacán.

Ángel Gabriel N., y Alessandro de Jesús N., ambos de 19 años de edad y originarios de Veracruz.

Jesús Salvador N, de 20 años y Martín N., de 19 años, los dos originarios de Jalisco.

Miguel Antonio N., de 27 años, de Tabasco.

Jasiel Omar N., de 31 años, de Sinaloa.

Joel Antonio N., de 20 años, oriundo de la Ciudad de México.

José Eduardo N., de 19 años, y Pablo N., de 28, ambos originarios del Estado de México.

"Los detenidos manifestaron ser integrantes del grupo delictivo denominado Cártel Jalisco Nueva Generación y estar adiestrados para el uso de armas de fuego", añadió la dependencia.

Aseguran armas y droga al CJNG en Zacatecas

Una vez que completaron las detenciones, los agentes también aseguraron siete armas de fuego, dos cortas y cinco largas, siete cargadores y decenas de cartuchos de diferentes calibres, así como 80 bolsas de plástico que en su interior contenían piedras de la droga conocida como cristal y 13 bolsas con marihuana.

"Los detenidos, el armamento y probable droga fueron puestos a disposición de la autoridad competente, a fin de que se lleve a cabo la indagatoria de ley", concluyó la Secretaría de Seguridad de Zacatecas.