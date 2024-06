Por robar un cerdito, encierran a un hombre sin agua ni comida en un calabozo en Puebla

Un hombre identificado como Raymundo “N” estuvo retenido por pobladores de San Baltazar Atlimeyaya, en Tianguismanalco, Puebla, por no pagar una multa de 100 mil pesos que le fue impuesta por parte de la comunidad, bajo la práctica de usos y costumbres, por presuntamente haber robado un cerdo.

Este hombre apareció en un video publicado en las redes sociales por un vecino y en el material, pedía apoyo, ya que no tenía agua ni alimentos, además de estar en un calabozo improvisado.

A través del video difundido en redes sociales, se da a conocer que el calabozo está a un costado de la iglesia, además de que es utilizado para llevar a personas ahí que están detenidas."Aquí hay mucha evidencia, hay sangre y eso ni el sacerdote que preside en esta iglesia no dice nada, esta iglesia pertenece al estado de Puebla (...)".

#Puebla | Raymundo N. fue retenido por habitantes de San Baltazar Atlimeyaya, por supuestamente robar un cerdo y no pagar una multa de 100 mil pesos. El hombre permanece sin agua ni comida.



La información con @oscarlozanomx pic.twitter.com/j2jbJmKMFc — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 7, 2024

“En esta parte hoy que estoy aquí en este lugar en San Baltazar Altimeyaya hay unos muchachitos uno está en el hospital porque fue golpeado, no, no, no eso no es cierto, lo que está tratando usted es de hacerse la víctima como siempre señor, siempre hace lo mismo y también grupos de ciudadanos de este pueblo”, se puede escuchar que dice el hombre encerrado en el video.

Tras el incidente, elementos de la Policía Estatal intentaron rescatarlo en varias ocasiones, pero no lo lograron. Ante estos hechos, la Secretaría de Gobernación, a través de su área de comunicación, dio a conocer que fue hasta el pasado miércoles 5 de junio que los pobladores liberaron al retenido.

Por otro lado, Gilberto Higuera Bernal y Ulises Sandal Ramos Koprivitza, fiscal de Derechos Humanos, señalan que investigan ya el caso de la persona que estuvo privada de la libertad en el calabozo de una iglesia en Atlimeyaya el municipio de Tianguismanalco en el estado de Puebla.