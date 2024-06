Muere Max, el pitbull que quiso defender a su dueña mientras era linchada en Taxco

A tres meses de ser rescatado, murió Max, el perro de raza pitbull que quiso defender a su dueña mientras era linchada por presuntamente matar a una niña de 8 años en Taxco, Guerrero.

Hay que recordar que el 28 de febrero, habitantes de Taxco irrumpieron en una casa para sacar a la fuerza y golpear con piedras y palos a Ana Rosa, acusada de secuestrar y matar a una niña llamada Camila.

Mientras la mujer era golpeada, Max se puso encima de su dueña para defenderla. Fue hasta que un hombre retiró al perro con el fin de que no le hicieran daño ni tampoco atacara a las personas. El momento fue grabado y subido a las redes sociales.

En 24 horas, mataron a una niña de 8 años; una mujer presuntamente implicada en el crimen fue linchada y otros dos están gravemente heridos.



Mientras tanto, las autoridades de #Taxco y #Guerrero sólo atendieron sus tradiciones, sin garantizar la seguridad de los ciudadanos.



Con… pic.twitter.com/m51NFlnMem — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 29, 2024

¿Cuál era el estado de salud de Max?

El perro tenía lastimada una patita. Un veterinario revisó al pitbull y descubrió que tenía un cuadro avanzado de desnutrición y lesiones por varios tumores, por lo que debía ser operado.

En un inicio se creyó que había sido adoptado, pero no. Terminó al cuidado de la asociación Adopta un Amigo Taxco, la cual informaba en su cuenta de Facebook el avance de Max, los cuidados y las cuentas de las personas que donaban para atenderlo.

'Max', el #pitbull que intentó proteger a su dueña, la presunta femicida de la niña #Camila, linchada en #Taxco, fue rescatado y llevado al veterinario para curarle de las heridas; ahora busca un hogar.



📹 | Isaac Quintero pic.twitter.com/7Pd7cE2dQP — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 3, 2024

Se supo que tenía cáncer y su estado de salud empeoró con el tiempo. Ya no comía, estaba bajo de plaquetas y vomitaba. “Honestamente, Max no se ve bien. No quiere comer, hace unos momentos vomitó lo poco que había comido, le ofrecemos carnita de res, lata, croquetas, nada quiere, le dimos a probar pollo asado y sí quiso, hasta de regreso de Iguala le compramos un pollo en el súper para él solo y sí comió, pero vomitó todo entero”, publicó la asociación el 1 de junio.

En el mismo mensaje sentenció lo siguiente: Me parte verlo así... Y amigos, si Max no mejora pronto, yo no voy a dejar que sufra más, ya es hasta un consejo médico dejarlo descansar y espero que llegado el momento, todos ustedes puedan entender lo difícil que será tomar una decisión así, por qué lo único que hemos querido es hacerle saber a Max que lo queremos y qué hicimos lo mejor que pudimos por él”.

Duermen a Max para que ya no sufra por el cáncer

Hoy Adopta un Amigo Taxco publicó que Max fue dormido para que ya no sufriera. Hizo una transmisión en vivo para que las personas pudieran despedirse del perrito.

¿Qué pasó con el otro perro rescatado tras el linchamiento en Taxco?

No solo Max fue rescatado tras el linchamiento de su dueña. Charming también se encuentra en la asociación y busca ser adoptado. Aunque su caso no fue tan difundido como el del pitbull, él sigue esperando a alguien que lo lleve a su nuevo hogar.