Encuentran a Alicia Esmeralda Islas sin vida con huellas de violencia

La pesadilla para la familia de Alicia Esmeralda Islas Montiel comenzó cuando la mujer de 30 años fue reportada como desaparecida el jueves 4 de mayo en la capital de Puebla luego de ser vista por última vez saliendo de su trabajo en Plaza Dorada.

Su hermana, declaró en redes sociales que el último contacto que tuvo con Alicia Esmeralda fue por un mensaje durante la noche del jueves. El día de su desaparición la joven vestía una blusa lisa color blanco, pantalón de mezclilla azul claro y zapatos negros.

Fue el sábado 6 de mayo cuando fue localizado el cuerpo con huellas de violencia sin vida de Alicia Esmeralda Islas Montiel en el municipio de San Juan Ixcaquixtla en el estado de Puebla ubicado a dos horas de la capital.

Alicia Esmeralda Islas era originaria del municipio de Guadalupe Victoria, lugar a donde fue llevado su cuerpo para darle sepultura. Trascendió que la Fiscalía General del Estado había detenido a su pareja sentimental de nombre René luego de que él confesara haber asfixiado a la joven y abandonado el cuerpo de Alicia Esmeralda, sin embargo la dependencia no lo ha confirmado de forma oficial.

En un primer interrogatorio con su pareja René, declaró no haberla visto ese día, incluso no salir con ella del trabajo. Se menciona que el hombre no pudo sostener su teoría y terminó confesando el homicidio. René, trabajaba con Alicia Esmeralda Islas en unos laboratorios ubicados por la zona de Plaza Dorada, lugar en el que las cámaras de seguridad la captaron por última vez sin vida a Alicia Esmeralda Islas.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la situación jurídica de René, pero se espera que sea en próximos días cuando la Fiscalía General del Estado (FGE) de a conocer los avances del caso.

Ese mismo jueves 4 de mayo, Alicia Esmeralda Islas, había recibido un ascenso en su trabajo, salió a las 6:41 de la tarde y horas después envió un mensaje a su familia para avisar que se quedaría trabajando toda la noche, sin embargo eso no sucedió.

En tanto, la hermana de Alicia Esmeralda le dedicó unas palabras a través de redes sociales.

“Vuela alto querida hermana. Hoy mi hermana no está, es una menos entre nosotras. Duele mucho y no voy a entrar en detalles. Gracias a todas las personas que se han tomado la molestia de mandarme mensajes bonitos.”

Con la muerte de Alicia Esmeralda Islas, sumarían 18 casos de mujeres asesinadas durante este 2023, de acuerdo con el conteo del Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG) de la Ibero Puebla.