¡Final feliz! Localizan a niño colombiano extraviado en el Estadio Ciudad de México

La fiesta mundialista vivió momentos de tensión en el Estadio Ciudad de México cuando un menor colombiano de 11 años se perdió entre la multitud durante la entonación del himno de su país. La intervención de la policía auxiliar permitió localizar al niño sano y salvo para reunirlo con su familia.

Se pierde niño colombiano durante partido en el Estadio Ciudad de México

La emoción de alentar a la selección de Colombia durante el partido conta Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México se transformó por unos minutos en angustia total para una familia, luego de que un niño de 11 años colombiano se extraviera al interior del estadio.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX), el incidente ocurrió durante el encuentro entre las selecciones de Uzbekistán y Colombia, cuand un hombre de 44 años solicitó la ayuda de la Policía Auxiliar desplegados en el inmueblo.

El padre del menor explicó que había perdido de vista a su hijo durante la entonación del himno nacional de su país. Ante la situación, los uniformados activaron de inmediato los protocolos de búsqueda y, fue por medio de la frecuencia de radio, alertaron a sus compañeros ubicados en distintos puntos del estadio.

#TarjetaInformativa | Durante sus labores de vigilancia, prevención, movilidad y atención ciudadana, oficiales de la #PolicíaAuxiliar de la #SSC, auxiliaron a una menor de once años de edad de origen colombiano, a reencontrarse con su familia al interior del… pic.twitter.com/9H4obpgb5r — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 18, 2026

Minutos después, los policías localizaron al menor de once años de edad y de origen colombiano, en el acceso 73 del Estadio Ciudad de México. Tras resguardarlo por unos minutos, lo llevaron hasta donde se encontraba su padre.

Ponen a salvo a niño perdido durante partido Colombia vs. Uzbekistán

Al encontrarse con su hijo, el hombre lo abrazó fuertemente y agradeció el apoyo brindando por los oficiales. Posteriormente, ambos regresaron a sus asientos para continuar disfrutando del partido de la selección colombiana.

La SSC señaló que estas acciones forman parte de las labores de vigilancia, prevención y atención ciudadana que realizan sus elementos para proteger la integridad de la población, especialmente de los sectores más vulnerables, ante cualquier situación de riesgo.