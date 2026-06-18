¿Vas a salir? Marchas, bloqueos y calles cerradas hoy en la CDMX EN VIVO

¿Vas a salir este jueves 18 de junio de 2026? Consulta el minuto a minuto de las marchas, bloqueos, calles cerradas, percances viales y todo lo que debes de saber sobre el avance de tráfico en la Ciudad de México, CDMX.

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