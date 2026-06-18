¿Vas a salir? Marchas, bloqueos y calles cerradas hoy en la CDMX EN VIVO
¿Vas a salir este jueves? Sigue el minuto a minuto de marchas, bloqueos, percances y todo sobre la vialidad en la CDMX.
¿Vas a salir este jueves 18 de junio de 2026? Consulta el minuto a minuto de las marchas, bloqueos, calles cerradas, percances viales y todo lo que debes de saber sobre el avance de tráfico en la Ciudad de México, CDMX.
En Azteca Noticias te informamos EN VIVO todo lo que pasa en las vialidades de la capital del país.
¿Vas a salir? Marchas, bloqueos y calles cerradas hoy en la CDMX EN VIVO
Bloqueo en Avenida 5 de Mayo afecta el Centro Histórico
Se reporta que permanece cerrada la circulación sobre la Avenida 5 de Mayo, en el tramo que va desde el Eje Central Lázaro Cárdenas hasta la calle Simón Bolívar, debido a la presencia de un grupo de manifestantes.
El corte vial genera complicaciones severas para los automovilistas que intentan ingresar al primer cuadro de la Ciudad de México.
Cierre total en carriles centrales de Paseo de la Reforma
Se reporta cerrada la circulación en ambos sentidos de los carriles centrales de Paseo de la Reforma, en el tramo que comprende desde la Avenida de los Insurgentes hasta la Glorieta de la Diana Cazadora.
El corte a la circulación se debe a los trabajos de colocación de logística y montaje de estructuras en las inmediaciones del Ángel de la Independencia.
Accidente fatal en el segundo piso de Periférico y Viaducto Tlalpan
Un trágico accidente automovilístico se registró en la parte alta del segundo piso del Anillo Periférico, a la altura de la incorporación con el Viaducto Tlalpan, con dirección al norte de la Ciudad de México, dejando como saldo el fallecimiento de un conductor.
Lista de manifestaciones para este jueves
09:00 horas: Concentración en Digna Ochoa y Plácido No. 56, Col. Doctores (Alc. Cuauhtémoc).
10:00 horas: Concentración en Av. Álvaro Obregón No. 73, Col. Roma Norte (Alc. Cuauhtémoc).
12:00 horas: Concentración en Av. Chapultepec y Amberes, Col. Juárez (Alc. Cuauhtémoc).
12:30 horas: Concentración en Calz. del Hueso No. 1100, Col. Villa Quietud (Alc. Coyoacán).
13:00 horas: Concentración en Donceles No. 100, Col. Centro Histórico (Alc. Cuauhtémoc).
14:00 horas: Concentración en Abraham González No. 48, Col. Juárez (Alc. Cuauhtémoc).
14:00 horas: Concentración en Salvador Díaz Mirón y Plan de San Luis, Col. Casco de Santo Tomás (Alc. Miguel Hidalgo).
17:00 horas: Concentración en Av. Paseo de la Reforma y Florencia, Col. Juárez (Alc. Cuauhtémoc).
17:30 horas: Concentración en Av. México Coyoacán No. 343, Col. Xoco (Alc. Benito Juárez).
Durante el día: Concentración en Av. Paseo de la Reforma No. 199, Col. Juárez (Alc. Cuauhtémoc).