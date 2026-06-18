Oficial: Fechas confirmadas de inscripciones al Servicio Militar 2026 en el segundo escalón; ¿cuándo es la liberación de la cartilla?

El cumplimiento de las obligaciones ciudadanas entra en una fase clave para los jóvenes de la clase correspondiente y remisos en todo el territorio nacional. La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) ha ratificado de manera oficial el calendario institucional y las fechas confirmadas de inscripción para incorporarse al Servicio Militar Nacional (SMN) dentro del esquema del segundo escalón de adiestramiento de este año 2026. Este proceso representa la vía formal para que los conscriptos cumplan con su instrucción cívico-militar y aseguren la validez de su documentación oficial de identidad.

La modalidad de encuadrarse en los centros de adiestramiento de las Compañías del Servicio Militar Nacional permite a los ciudadanos liberar su Cartilla de Identidad Militar en un periodo intensivo de tres meses, a diferencia del sistema tradicional de sesiones sabáticas que se extiende a lo largo de un año completo.

Fechas de registro y requisitos para el segundo escalón 2026

El periodo de inscripción y recepción de documentos para integrarse al segundo escalón de adiestramiento se mantendrá activo en los centros de reclutamiento de las diferentes zonas militares del país. Los aspirantes a esta modalidad intensiva deberán presentarse en las fechas estipuladas por la comandancia correspondiente de su localidad, cumpliendo rigurosamente con los siguientes requisitos gubernamentales obligatorios:



Haber realizado el trámite inicial de la Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional en la junta municipal o alcaldía de reclutamiento.

en la junta municipal o alcaldía de reclutamiento. Presentar en original y copia el Acta de Nacimiento

Entregar la Clave Única de Registro de Población (CURP) en su formato más reciente.

Presentar un comprobante de estudios oficial o constancia del último grado escolar cursado.

o constancia del último grado escolar cursado. Aprobar satisfactoriamente los exámenes médicos, físicos y psicológicos aplicados por el personal de sanidad militar en las instalaciones de la Defensa para determinar la aptitud del conscripto.

El periodo para la recepción de documentos y altas se llevó a cabo durante los días sábados y domingos del mes de enero, extendiéndose formalmente a los dos primeros fines de semana de febrero de 2026.

La fase de adiestamiento consta de un total de 13 sesiones sabatinas obligatorias, las cuales se dividen institucionalmente en dos bloques de conscriptos. Mientras que el primer escalón operó del 14 de febrero al 9 de mayo de 2026, las fechas confirmadas para el segundo escalón marcan su inicio el próximo 1 de agosto y su conclusión formal el 24 de octubre de 2026.

¿Cuándo es la liberación de la cartilla militar?

Una de las dudas más recurrentes entre los jóvenes que optan por la modalidad de encuadrados es la fecha exacta en la que recibirán el documento liberado con la hoja de certificación. Al concluir satisfactoriamente el régimen interno intensivo fijado para el 24 de octubre de 2026, la institución castrense programará la ceremonia oficial de graduación y la entrega de las hojas de liberación correspondientes a este bloque. La liberación será los sábados y domingos de diciembre de 2026.

Las autoridades federales recuerdan a la población que todos los trámites relativos al Servicio Militar Nacional son completamente gratuitos y exhortan a los conscriptos a dar seguimiento a su proceso únicamente a través de las comandancias de zona y los canales digitales del Gobierno de México. En Azteca Noticias te mantendremos informado sobre esta fecha.