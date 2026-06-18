Cae presunto feminicida de la GAM: Detienen a Ángel “N” por el asesinato de su pareja; fue vinculado a proceso

Se confirmó la detención y la vinculación a proceso de Ángel "N" por su probable participación en el feminicidio de su pareja, ocurrido el pasado 26 de mayo 2026, en calles de la Gustavo A. Madero (GAM), en la Ciudad de México.

La mujer llevaba aproximadamente un año de relación con el acusado, periodo en el que la víctima era objeto de violencia constante.

Cámaras y testimonios: Las pruebas que vinculan a Ángel "N" con el feminicidio de su pareja

La Fiscalía de la Ciudad de México reveló que el día del feminicidio, un testigo aseguró haber visto a Ángel "N" entrar por una de las ventanas de la habitación de la víctima.

Más tarde, la expareja de la mujer acudió al domicilio para dejar a la hija que tenían en común; al llegar escuchó gritos de auxilio provenientes del interior de la vivienda. Al ingresar, encontró a la víctima inconsciente.

Elemento de la emergencia llegaron al lugar de los hechos para brindarle atención médica a la mujer; sin embargo, ya no contaba con signos vitales.

Cámaras de seguridad, entrevistas y otros datos, comprobaron la probable participación de Ángel "N" con los hechos ocurridos aquel 26 de mayo 2026.

Actualmente se desconoce si la hija de la víctima quedó resguardad con su padre. Autoridades no dieron detalles sobre este tema.

Juez dicta prisión preventiva a Ángel "N" tras ser detenido en Iztapalapa

En la audiencia inicial, Ángel "N", celebrada el mismo día de su detención, fue vinculado al proceso por el delito de feminicidio, por lo que se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

Tras dictaminarle prisión preventiva, el juez fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria; el imputado fue detenido en Iztapalapa.

Por su parte, la Fiscalía de la capital del país aseguró que continuarán con las impulsando investigaciones especializadas con perspectiva de género para esclarecer los feminicidios, identificar a sus probables responsables y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.