¡Fiesta en el Ángel de la Independencia! Colombia celebra en México su victoria en el Mundial 2026

Mientras la mayoría dormía, Paseo de la Reforma se convirtió en el epicentro de una fiesta latina inolvidable. Bajo una lluvia intensa que no logró enfriar los ánimos, miles personas (en una mezcla perfecta de colombianos y mexicanos) inundaron las inmediaciones del Ángel de la Independencia para celebrar el regreso de la selección de Colombia a la Copa del Mundo 2026, tras 8 años de ausencia.

El motivo de la euforia no era para menos: una contundente victoria de 3 goles a 1 frente a la selección de Uzbekistán en el partido disputado en el estadio Ciudad de México, al sur de la capital, donde pintaron las calles de amarillo y sombreros tradicionales de aquel país y todo en dunción de la algarabía por el triunfo y retorno de su selección.

¡El Ángel de la Independencia se pintó de fiesta!



Más de 100 mil aficionados colombianos y mexicanos armaron la cascarita en pleno Paseo de la Reforma para celebrar el regreso triunfal de Colombia a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, tras vencer 3-1 a Uzbekistán en el Estadio… pic.twitter.com/gBASW8DwX6 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 18, 2026

El ambiente fue una auténtica sucursal del caribe y el folclor en plena Ciudad de México. Entre banderas, porras y cantos, la comunidad colombiana externó su desbordante gratitud por el cobijo local, asegurando sentir el calor de una fanaticada que los hizo sentir como en casa.

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"¡Qué chimba de gente!", se escuchaba entre la multitud, mientras una aficionada mexicana casada con un colombiano resumía el sentir de la noche con una frase que resonó entre los asistentes: "Colombia y México son novios".

La celebración se prolongó hasta la madrugada con una emblemática "cascarita" de fútbol armada a media avenida, demostrando que la pasión por el balón y la hermandad de dos naciones son capaces de detener el tráfico y desafiar cualquier tormenta.

