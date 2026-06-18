¿Hay retrasos en el Metro CDMX? Sigue el estado del servicio en vivo hoy jueves 18 de junio
¿Vas tarde hoy jueves? Consulta con nosotros cómo va el avance de trenes en la red del Metro CDMX para que tomes previsiones en tus traslados este 18 de junio.
Azteca Noticias te comparte el reporte EN VIVO, minuto a minuto, sobre el avance de trenes en el Metro CDMX, para que tomes precauciones antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) este jueves 18 de junio de 2026.
¡Tómalo en cuenta! Las estaciones Zócalo y Chabacano de la Línea 2, que va de Tasqueña a Cuatro Caminos, permanecen cerradas hasta nuevo aviso.
Para llegar al Centro Histórico de la Ciudad de México, los usuarios pueden utilizar como alternativas las estaciones Pino Suárez y Allende de la Línea 2, así como San Juan de Letrán y Bellas Artes de la Línea 8.
¿Hay retrasos en el Metro CDMX? Sigue el estado del servicio en vivo hoy jueves 18 de junio
Retrasos en Línea 3
Varios pasajeros de la Línea 3, que corre de Universidad a Indios Verdes, resaltan retrasos en el paso de trenes. Algunos indican que han esperado 10 minutos sin que pase un convoy en la estación Viveros.
Recuerda que las líneas 1 y 3 del Metrobús tienen un recorrido similar de norte a sur de la CDMX.
@MetroCDMX L3 muy lenta. 10 minutos esperando en viveros. Que pasa???— Daegotsw (@mushyjenna) June 18, 2026
Retrasos en Líneas 6 y 7
Usuarios señalan que los trenes se detienen demasiado tiempo en las estaciones de las Líneas 6 (El Rosario - Martín Carrera) y 7 (El Rosario- Barranca del Muerto).
Porque siempre línea 6 y 7 van lentas y haciendo base por cada estación que avanzan ? 🙄— Brenda Lemus ✨ (@BrendaDiana59) June 18, 2026