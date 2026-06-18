¿Hay retrasos en el Metro CDMX? Sigue el estado del servicio en vivo hoy jueves 18 de junio

Azteca Noticias te comparte el reporte EN VIVO, minuto a minuto, sobre el avance de trenes en el Metro CDMX, para que tomes precauciones antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) este jueves 18 de junio de 2026.

¡Tómalo en cuenta! Las estaciones Zócalo y Chabacano de la Línea 2, que va de Tasqueña a Cuatro Caminos, permanecen cerradas hasta nuevo aviso.

Para llegar al Centro Histórico de la Ciudad de México, los usuarios pueden utilizar como alternativas las estaciones Pino Suárez y Allende de la Línea 2, así como San Juan de Letrán y Bellas Artes de la Línea 8.