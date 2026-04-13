Localizan con vida al alcalde de Taxco y a su padre luego de ser presuntamente secuestrados

El alcalde de Taxco de Alarcón, Juan Andrés Vega Carranza, y su padre fueron localizados con vida luego de haber sido privados de la libertad, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

De acuerdo con autoridades, ambos fueron hallados por personal de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y se reportan a salvo.

¿Qué pasó con el alcalde de Taxco y su padre?

Primeros reportes señalaron que el presidente municipal de Taxco fue privado de la libertad, mientras negociaba la liberación de su padre, Juan Vega Arredondo, padre del morenista y también director del Hospital IMSS-Bienestar del municipio.

Juan Vega Arredondo fue presuntamente secuestrado la mañana del sábado 11 de abril, cuando iba de camino a su trabajo.

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