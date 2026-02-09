Arisleydi López, enfermera cubana que formó parte de la primera brigada médica enviada a México del 23 de abril al 25 de julio de 2020 durante la pandemia de Covid-19 , rompe el silencio en exclusiva para Fuerza Informativa Azteca (FIA). Por primera vez, narra cómo operan estas brigadas que la dictadura de Cuba presenta como colaboración solidaria, pero que ella califica de fraude total.

“Fue un fraude total": Arisleydi López rompe el silencio sobre las brigadas cubanas en México

Arisleydi López enfrentó graves consecuencias por sus revelaciones. Tras denunciar a la dictadura cubana, huyó a Estados Unidos sin poder ver a su familia completa. “La misión de México para mí fue un total fraude. Porque el personal no estaba preparado y tú no puedes vender un personal en 16 millones de dólares cuando tú lo preparaste en cinco días”, declara López.

La enfermera explicó que realizó un curso de inglés en un centro de reclutamiento antes de que la enviaran al Centro de Colaboración Nacional en la CUJAE, Cuba, desde donde parten los colaboradores a misiones internacionales.

México: El segundo bastión estratégico del régimen cubano después de Venezuela

México representa un país estratégico para el régimen cubano, que mantiene allí la segunda brigada médica más grande del mundo, solo por detrás de Venezuela. Según datos de Cuba Archive Org, Cuba envía brigadas a naciones como Venezuela , México, Argelia, Angola, Qatar, Arabia Saudita, Mozambique, Guatemala, Belice y Jamaica. López formaba parte de los primeros 575 enviados a México; originalmente estaba asignada como la número 17 para Barbados.

Militares bajo batas blancas: La denuncia de infiltración en el sistema de salud mexicano

No solo viajaron médicos y enfermeros. López asegura que la acompañaron militares y militantes del Partido Comunista de Cuba.

El régimen de la isla busca vender al mundo una imagen de colaboración solidaria y proyectar el comunismo como un éxito. Incluso incluyeron personal sin formación en medicina o enfermería. “Los intensivistas que fueron a la misión de México en el 2020, saliendo de Cuba el 23 de abril, fueron preparados en cinco días”, enfatizó López.

¿Médicos o agentes políticos? El informe de Cuba Archive que sacude a Morena

Un informe de Cuba Archive, al que accedió FIA, confirma estas prácticas. Revela que trabajadores de salud promueven agendas políticas cubanas; algunos acreditados como médicos son en realidad personal militar e inteligencia.

María Werlau, directora ejecutiva de Cuba Archive, señala que este personal hace “una labor de influencia, incidencia, guía política importante, insertado dentro del proyecto del Foro de São Paulo, del cual Morena es miembro, partido miembro, y de este nuevo fenómeno que ellos llaman el socialismo del siglo XXI” .

Añadió que México paga esta supuesta misión médica sin filtros ni transparencia, lo que ayuda al gobierno cubano con una herramienta populista y avanza intereses de seguridad compartidos.

Javier Larrondo, director de Prisoners Defenders, subraya que el gobierno mexicano miente a la población con el fin de seguir financiando estas misiones, las cuales “cuestan más caro que pagar a un médico mexicano”: Añadió que estas misiones también tienen el objetivo de tener buenas evaluaciones ante la Organización de las Naciones Unidas con el fin de tener acceso a fondos de ayuda”.

A pesar de condenas de Naciones Unidas y el Parlamento Europeo, las brigadas persisten con fines políticos y adoctrinamiento comunista.

