Balacera desatada en Culiacán: Asesinan a policía estatal durante enfrentamiento en La Conquista, Sinaloa

Un policía estatal preventivo perdió la vida y uno de los presuntos agresores resultó herido y fue detenido, tras un enfrentamiento armado registrado este sábado en el fraccionamiento La Conquista, en Culiacán, Sinaloa. La agresión ocurrió cuando los oficiales, que realizaban un patrullaje de seguridad, fueron atacados a balazos desde un domicilio.

Tras el tiroteo, las autoridades aseguraron una casa de seguridad, armamento y tres vehículos, mientras se mantiene un operativo de búsqueda para localizar al resto de los responsables.

¿Qué pasó hoy en Culiacán? Balacera desatada en fraccionamiento La Conquista

De acuerdo con el comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP), los hechos ocurrieron cuando elementos de la Policía Estatal Preventiva realizaban recorridos de reconocimiento en el fraccionamiento La Conquista. Al pasar frente a una vivienda, los agentes fueron agredidos con armas de fuego, por lo que repelieron la agresión, desatándose un enfrentamiento.

Durante el intercambio de disparos, un policía estatal resultó gravemente herido. A pesar de la llegada de refuerzos del Grupo Interinstitucional y de recibir atención médica, el oficial perdió la vida a causa de las lesiones.

En el lugar de los hechos, las autoridades lograron detener a uno de los presuntos agresores, quien también resultó herido durante el enfrentamiento.

TARJETA INFORMATIVA



La #SSPSinaloa informa que, este 27 de septiembre de 2025, personal de la Policía Estatal Preventiva realizaba reconocimientos y patrullajes de seguridad en el fraccionamiento La Conquista, cuando, frente a un domicilio, fueron agredidos con armas de fuego,… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) September 27, 2025

Balacera en Culiacán: Aseguran casa de seguridad, armas y vehículos

Tras el tiroteo, la vivienda desde donde se originó el ataque fue asegurada por las autoridades, confirmando que era utilizada como casa de seguridad por el grupo delictivo. En el sitio también se decomisó armamento y tres vehículos.

La SSP de Sinaloa informó que las acciones de búsqueda para localizar al resto de los agresores continúan activas en la zona. Las autoridades han hecho un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier actividad sospechosa a las líneas de emergencia 911 o de denuncia anónima 089, para coadyuvar en la captura de los prófugos.

