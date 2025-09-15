VIDEO: ¿Qué paso con la riña entre los ambulantes y personal de vía pública en el Zócalo, CDMX?

Una riña se registró este lunes 15 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX), luego de que comerciantes ambulantes intentaran instalar sus puestos en la plancha principal y fueran frenados por personal de vía pública del Gobierno central.

Riña entre vendedores ambulantes y personal de vía pública

De acuerdo con la dependencia, personal de la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública (SPARVP) realizaba recorridos ante los preparativos para las celebraciones del 16 de septiembre, para inhibir la instalación de comercio semifijo en la zona cuando fueron agredidos por un grupo de vendedores.

La negativa de las autoridades desató la molestia de los comerciantes y, tras una acalorada discusión, se generaron empujones, gritos y hasta algunos golpes.

⚠️ Conato de bronca en el Zócalo de #CDMX por instalación de puestos



Este lunes se registró un conato de bronca en el Zócalo capitalino luego de que empleados del Gobierno de la Ciudad de México impidieran la instalación de puestos ambulantes, previo a los festejos patrios.… pic.twitter.com/wkkBKkd0pt — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 15, 2025

El enfrentamiento sorprendió a transeúntes y turistas que se encontraban en la zona, quienes grabaron y compartieron en redes sociales los momentos de tensión.

La riña también atrajo la atención de más elementos de seguridad, quienes se desplegaron en el sitio para controlar la situación.

#TarjetaInformativa 📝 | La #SECGOB informa sobre las agresiones a personal del gobierno de la ciudad en la plancha del Zócalo capitalino. pic.twitter.com/zze43fZ1Mi — SEGOB CDMX (@SeGobCDMX) September 15, 2025

Autoridades hablan sobre la riña en el Zócalo de la CDMX

La SECGOB destacó que la instalación de estructuras y mercancías en la vía pública representa un riesgo para la movilidad y seguridad de la ciudadanía, ya que la Plaza de la Constitución espera una gran afluencia de visitantes con motivo de las festividades del 15 de septiembre.

El saldo del enfrentamiento fue de ocho trabajadores con lesiones menores, que no requirieron traslado hospitalario, y dos más que fueron llevados a un centro médico para su valoración.

Que se arman los golpes en zócalo capitalino entre comerciantes de la verbena del día de hoy y personal del gobierno central en la CDMX pic.twitter.com/blK1JaJKNM — Gpo.Siade.Ac.oficial (@Gposiadeoficial) September 15, 2025

A pesar de la agresión, los servidores públicos continuaron con sus labores de supervisión para garantizar que el Zócalo permanezca libre y seguro para la ciudadanía.

Las autoridades capitalinas señalaron que ya se iniciaron las investigaciones correspondientes con el fin de presentar las denuncias y deslindar responsabilidades por lo ocurrido.