Enrique Alfaro respalda apoyo de Fuerzas Armadas no más allá de 2024

Ciudad de México. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, reconoció que hoy los estados y municipios requieren del apoyo de las Fuerzas Armadas Federales para combatir al crimen organizado, pero no es necesario ampliar su permanencia en tareas de seguridad más allá del 2024, como lo propone el PRI.

Entrevistado en la Cámara de Diputados dijo que lo más viable es que se invierta en la preparación de los cuerpos policiacos estatales y municipales y que la seguridad deje de estar en el jaloneo político porque eso solo genera confusión de lo que se vive, la ayuda de las Fuerzas Armadas y lo que se necesita frente a los grupos delincuenciales.

Aclaró que su postura no busca ni hacer un desdén ni minimizar el apoyo de las fuerzas armadas .

“Hay coordinación plena, pero creo que eso es muy distinto a asumir que el camino que debe de seguir el país es a ir desmantelando el sistema de la policía civil para crear un escenario de militarización que, insisto creo, tiene mucho riesgo, nosotros en Jalisco le tenemos mucho respeto a las Fuerzas Armadas, necesitamos que nos ayuden en las atareas de seguridad en una circunstancia como la que vivimos, pero no es ese el camino, no es la forma y la Guarda nacional no fue creada para que tuviera este desenlace”, declaró el gobernador Enrique Alfaro.

El gobernador de Jalisco se dijo extrañado de que hoy el PRI cambie de brújula y busque ampliar lo que ellos mismos aprobaron en la Constitución en el marco de la creación de la Guardia Nacional.

