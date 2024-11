Los logros de Enrique Alfaro: Un repaso a su gestión como gobernador de Jalisco

Durante más de 15 años, Enrique Alfaro Ramírez, ha estado en el centro de la vida pública de Jalisco y también del país. A un año de terminar su gestión como Gobernador de Jalisco, y tras anunciar un cierre en la etapa pública, dejará tras de sí un legado que muestra la continuación de su visión en temas como educación, salud, agua, renovación de espacios públicos, políticas públicas como la entrega de uniformes y útiles, y conectividad.

El paso de Enrique Alfaro, ¿cómo comenzó?

Primero como diputado, después como alcalde de Tlajomulco, luego de Guadalajara, y posteriormente como Gobernador de Jalisco, Alfaro ha impulsado políticas públicas, acciones, programas, estrategias y proyectos innovadores basados en investigaciones, experiencias propias y ejemplos de buenos gobiernos o proyectos internacionales orientados a un fin: beneficiar a los ciudadanos, involucrándolos en la toma de decisiones de las cosas que realmente necesitan para mejorar su calidad de vida.

Enrique Alfaro, después de ser diputado, asumió el Gobierno de Tlajomulco en 2010, un municipio ubicado al Sur del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) que pasó de ser considerado el patio trasero de la metrópoli a ser un municipio reconocido e integrado potencialmente.

Desde el presupuesto participativo donde la sociedad decide cuál es la obra pública más necesaria para el beneficio común, programas de impacto para sectores vulnerables, hasta cambios tangibles en el uso correcto y transparente de los recursos públicos, demostrando con hechos que cuando se combate la corrupción, se dignifica la política y no se le roba el dinero de los ciudadanos, se pueden dar mejores resultados a la gente y hacer más, incluso, con menos recursos.

La administración de Enrique Alfaro en Tlajomulco

La administración 2010-2012 en Tlajomulco marcó una nueva etapa en la vida pública del municipio, se formó un gobierno nuevo dispuesto a tener autonomía y a trabajar de la mano de los ciudadanos. Gobernar Tlajomulco representaba un gran reto: era el municipio con el crecimiento poblacional más acelerado de Jalisco. En tan solo 10 años triplicó su población. Sin embargo, era el municipio más pobre presupuestalmente, ya que recibía menos participaciones federales y estatales per cápita en el Estado. Adicionalmente, había un modelo de desarrollo urbano equivocado, así como un grave rezago en materia de infraestructura y equipamiento urbano, originado por la irresponsabilidad, negligencia y mala planeación de gobernantes anteriores. Durante la administración de Alfaro poco a poco fue sé poniendo orden en el esquema de desarrollo urbano, y consumando obras de infraestructura fundamentales para que el municipio se integrara en la dinámica metropolitana y para que sus comunidades contaran con servicios públicos de calidad, con infraestructura educativa, de salud y deportiva, así como con vías de comunicación indispensables.

Se puso el ejemplo con políticas públicas inéditas. Estudiante a prueba, Tlajomulco fue el primer municipio de Jalisco en entregar uniformes y útiles escolares completamente gratuitos a todos los alumnos de preescolar y primaria de escuelas públicas en beneficio de más de 90 mil estudiantes. También impulsó una política de inversión y gestión de recursos para el mejoramiento de escuelas y construcción de nuevos espacios educativos, alcanzando una inversión histórica.

Alfaro mejoró la movilidad y la conectividad en Tlajomulco

La primera gran obra fue la conclusión del Circuito Metropolitano Sur, que es un libramiento que corre desde Tala, pasando por Av. López Mateos y llegando a la Carretera a Chapala; también se reconstruyó el Camino Real a Colima, siendo obras fundamentales ya que constituyen rutas alternas de entrada y salida de la ciudad.

Como alcalde, Enrique Alfaro convirtió a Tlajomulco en el primer municipio metropolitano en impulsar la movilidad no motorizada al construir una red de ciclovías.

También impulsó la renovación con concreto de todas las vialidades de la cabecera municipal, mejorando el flujo de mercancías y abastecimiento de la población local, así como un flujo vial más ordenado.

Durante los 3 años, se logró la regularización de fraccionamientos, invisibilidad política y, sobre todo, se abatieron grandes rezagos en servicios médicos, educativos, deportivos, culturales, obra pública, económicos, viales y ambientales. Al final del trienio, Tlajomulco tuvo un mejor crecimiento económico con la llegada de inversiones y generación de empleos, un mejor manejo de la deuda pública y mejores calificaciones financieras.

Enrique Alfaro mejora a Guadalajara

En Guadalajara comenzó su mandato poniendo orden a las finanzas del municipio, era el segundo municipio más endeudado del país, regularizó el comercio informal que tenía invadido todo el centro histórico y un desorden en los corredores comerciales, atendió la problemática de estacionamiento en el Centro Histórico de la ciudad.

Uno de sus legados más importantes fue la peatonalización de la Av.16 de septiembre-Alcalde justo cuando se hacían las obras de la L3 del tren eléctrico y le dio prioridad al peatón convirtiéndola en el Paseo Fray Antonio Alcalde, que además detonó la reactivación económica del Centro Histórico.

Recuperó espacios públicos que estaban en el abandono, se renovaron 49 unidades deportivas y se renovaron 45 parques, se hicieron y rehabilitaron centros comunitarios, casas de la cultura, áreas verdes y artísticas. Además, mejoró las escuelas del municipio y replicó y amplió los apoyos escolares a los estudiantes que comenzaron en Tlajomulco con el programa de entrega gratuita de mochilas, útiles y uniformes a la medida a alumnos de preescolar, primaria y, por primera vez, hasta secundaria, beneficiando a más de 700 mil alumnos.

Además, mejoró la prestación de todos los servicios públicos como el de recolección de basura, salud, alumbrado público, medio ambiente, cuidado animal, suministro de agua en colaboración con el SIAPA, el mejoramiento de mercados, el crecimiento de inversiones, la generación de empleos con la intervención de la Zona Industrial, y la ampliación o instalación de empresas internacionales. Como ocurrió en Tlajomulco, también en Guadalajara mejoró las calificaciones financieras y crediticias, y dio un mejor manejo a la deuda pública, beneficiando a los tapatíos.

Primero Jalisco: La estrategia de Enrique Alfaro

En Jalisco no fue la excepción, el Estado se encontraba con gran rezago en distintos rubros y sin atención en los lugares más alejados del estado. En el Gobierno de Jalisco, en cinco años, Enrique Alfaro ha hecho cambios comprobables a gran escala, y como ningún otro Gobernador en la historia del Estado, le ha dado más de 4 vueltas a todos los municipios de Jalisco.

Jalisco cuenta con mayor solidez financiera, ha ido con todo en contra de la corrupción, cuenta con un enfoque cultural, de participación ciudadana y con igualdad sustantiva. Ha hecho una inversión histórica en los 125 municipios con obra pública e infraestructura carretera. Mejoró el transporte público y la movilidad, y después de 40 años de discusión, Jalisco está a punto de resolver el tema del desabasto de agua.

Carreteras intransitables de Enrique Alfaro

Cuando comenzó la administración, el 80 por ciento de las carreteras estatales estaban deshechas, en condiciones deplorables e intransitables, hoy Jalisco tiene el 90 por ciento de sus carreteras reconstruidas y con la meta de llegar al 100 por ciento este año antes concluir la administración.

El mejor transporte publico, gracias a Alfaro

Para este cierre de sexenio la consolidación del transporte público es notoria. Enrique Alfaro recibió la obra de Línea 3 del tren eléctrico sin terminar e hizo gestiones para que fuera concluida, y echó a andar la Línea 4, promesa que hizo desde el 2010 para acercar mediante este proyecto a los habitantes de Tlajomulco con Guadalajara, y que en 2024 será una realidad. Este servicio se une al proyecto de Mi Macro Periférico y la modernización de Mi Macro Calzada.

A más de cinco años, la renovación de la flota de camiones al servicio público en todas las rutas avanzó y va de la mano del mejor sistema de prepago en México. En cuanto a Infraestructura para la movilidad se han construido, reconstruido rehabilitado ciclovías en todo el Estado y creció el sistema de Mi Bici pública de manera exponencial. Asimismo, se avanza en el modelo de conectividad marítima, una agenda que no había estado contemplada en pasadas administraciones y esto va de la mano del mejoramiento de malecones, muelles y atracaderos.

El mejor modelo educativo del país

Dignificó el término de reforma educativa con la construcción, reconstrucción o rehabilitación de más de mil 500 escuelas, con recursos propios y a través de un fideicomiso único en México de la mano con el empresariado local, también con la llegada a los 125 del programa de entrega de mochilas, útiles, zapatos y uniformes escolares generando ahorros importantes y directos a la economía de las familias; también se entregan computadoras a los maestros del Estado, que por cierto ahora será un derecho en Jalisco, ya que en días pasados, el Gobernador entregó al Poder Legislativo una Iniciativa de Decreto en la que busca garantizar que este programa que comenzó en Tlajomulco, sea ahora un derecho y que quede como un legado para el futuro.

Jalisco rompe récords

También propició en la agenda económica, en conjunto con los sectores productivos, que Jalisco rompiera todos sus récords económicos, mejoró el manejo de deuda pública, y mantiene buena calificación de sus finanzas. Jalisco al día de hoy, es un atractivo mundial de inversiones para la instalación o expansión de empresas. Después de la pandemia, Jalisco rompió todos los récords económicos con máximo crecimiento de la actividad económica desde el 2005, máximo número de empresas formales instaladas o registradas, máxima generación de empleos formales en los últimos cinco años, máximo crecimiento de las exportaciones en los últimos 10 años, y máxima aportación al crecimiento económico nacional desde el 2005. Tan solo en 2023, Jalisco fue primer lugar en número de patrones registrados y cerró con récord en indicadores turísticos y en más derrama económica.

Jalisco cuenta con el mejor sistema de salud

Además, transformó el sistema de salud pública con la remodelación, reconstrucción o rehabilitación de centros de salud en todo el Estado, logrando la certificación de la mayoría de ellos, la infraestructura hospitalaria continua creciendo con nuevos hospitales y atención de especialidades, además basificó a personal médico que por años vivieron en la incertidumbre laboral, e impulsó un programa de abasto de medicamentos por encima del 90%, así como la única estrategia en todo el país de atención integral y cobertura universal a todas las niñas, niños y jóvenes que padezcan cáncer y diabetes infantil.

Agua para los próximos 50 años

También Jalisco está a un paso de resolver un problema histórico y del cual dependía la estabilidad y supervivencia de la ciudad: el saneamiento, rehúso y abasto de agua en el AMG para los próximos 50 años a través de obras hidráulicas pospuestas por más de cuatro décadas y que hoy hacen la diferenciadel viejo discurso de la inacción de los gobiernos de antes, y el discurso conacción del gobierno de Enrique Alfaro.

RED Jalisco

RED Jalisco, el Internet público de alta velocidad más importante del país para generar igualdad de oportunidades en materia económica, social y académica.

En 2018 la supuesta conectividad a Internet que impulsó el gobierno anterior no era de calidad y no abarcaba a los 125 municipios, por lo que este gobierno tomó en serio el abasto de Internet a la población través de la construcción de una red que no solamente dará este servicio, sino que reducirá la brecha digital, generando igualdad de oportunidades entre los jaliscienses en materia económica, académica y social.

Actualmente la RED Jalisco ya tiene más de dos millones de usuarios y está presente en los 125 municipios del Estado. La RED Jalisco ya tiene conectados a Internet de banda ancha de alta velocidad a más de 14 mil 653 sitios, de los cuales, destacan 7 mil 216 escuelas públicas, 341 preparatorias y universidades, hospitales y centros de salud, cámaras de vigilancia C5 y más de mil espacios públicos como plazas municipales.

Enrique Alfaro, en los últimos 15 años, fue un alcalde y ha sido un Gobernador que eliminó privilegios estructurales, los lujos del gobierno, el despilfarro de recursos públicos y dignificó con transparencia, coherencia, y rectitud, la forma de hacer política en Jalisco.

Mejoró los sistemas de transporte público, movilidad, salud, educación, medio ambiente, seguridad, conectividad carretera y digital, y financiero, a la agroindustrial y el panorama económico, todo ello porque decidió cambiar la comodidad de las oficinas por las calles de cada uno de los 125 municipios, convirtiéndose en el Gobernador qué más veces ha recorrido su estado, desde una cabecera municipal hasta la localidad más lejana a ras de piso y de frente a los ciudadanos para atenderlos en sus problemas, planteamientos y necesidades; un Gobernador cercano y motivado por sus ideales colectivos, los del bien común.