¡Del escritorio al reclusorio! Profesor se queda preso por grabar a sus alumnas bajo la falda en colegio de la colonia del Valle Norte

Enrique 'N' de 52 años y profesor del Colegio del Valle acusado de grabar bajo la falda a una alumna de 16 años seguirá preso mientras avanza la investigación en su contra. El caso, que estalló esta semana ya pasó de la denuncia dentro del aula a una decisión judicial que lo mantiene en el Reclusorio Oriente.

La historia comenzó durante una clase. Según la investigación, el maestro de inglés pidió a sus estudiantes que pasaran uno por uno a su escritorio para entregar actividades; cuando una adolescente se acercó, Enrique 'N' colocó su celular debajo de la falda para captar imágenes sin su consentimiento.

Fueron las propias alumnas quienes lo señalaron e impulsaron la denuncia.

Padres y alumnas exigen que el caso no se apague

La reacción en la comunidad del Colegio del Valle no se quedó en la denuncia. Estudiantes y padres de familia han realizado protestas; exigen castigo y reclamaron una respuesta más firme por parte del colegio.

Para ellos, es importante que el profesor no solo se quede detenido, sino que el caso avance de verdad y no termine diluido.

Además, dijeron que no era la primera vez que enfrentaban una situación similar en esa preparatoria. Hay un antecedente en el que otro profesor solo fue despedido, sin que se iniciara una investigación.

Maestro captado grabando a una alumna. El profesor de inglés Enrrique Vega Ortega de la preparatoria.



Lo que se sabe



Colegio del Valle, ubicado en la calle Mier y Pesado, colonia Del Valle Norte, Benito Juárez, CDMX.

- Imputado: Maestro identificado como Enrique N, de 52… pic.twitter.com/IjlGbhCCbO — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) March 19, 2026

Del salón de clases al Reclusorio Oriente

A Enrique 'N', lo acusan del delito contra la intimidad sexual. En la Ciudad de México, ese ilícito castiga a quien videograbe, fotografíe o filme imágenes de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento o mediante engaño. Y las penas van de cuatro a seis años de prisión y multa de 500 a mil UMA.

En este caso, la acusación puede aumentar porque la propia ley señala que la pena se agrava cuando entre la víctima y el agresor existe una relación docente, educativa, laboral, de subordinación o superioridad.

Otros casos recientes que atentan contra menores de edad

El 16 de marzo de 2026, un juez vinculó a proceso a Nayelli 'N 'una profesora en Tláhuac por trata de personas en modalidad de pornografía infantil en agravio de sus propias hijas, después de que en su celular y una computadora se localizaran fotos y videos sexuales de las menores, además de grabaciones captadas desde cámaras instaladas en baños de la escuela.

En ese expediente también se impuso prisión preventiva, es decir, la docente se quedó en la cárcel.