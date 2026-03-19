Maestro depredador en la CDMX: Detienen a profesor que grababa bajo la falda a sus alumnas en colegio de la colonia Del Valle Norte

Un salón de clases común en el Colegio del Valle terminó en un operativo policial cuando un grupo de alumnas de preparatoria decidió alzar la voz y encarar a quien se suponía debía cuidarlas. Un maestro, identificado como Enrique , fue sorprendido y grabado por sus propios estudiantes mientras intentaba captar imágenes inapropiadas bajo la falda de una de las jóvenes, lo que desató una movilización inmediata de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dentro del plantel ubicado en la colonia Del Valle Norte de la alcaldía Benito Juárez, CDMX.

🚨 INDIGNANTE EN CDMX 🚨

Maestro es detenido tras ser acusado de grabar a alumnas por debajo de la falda dentro del salón de clases. 🇲🇽

Sí, dentro de una escuela.

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El caso ocurrió este 19 de marzo de 2026 en la alcaldía Benito Juárez.

El profesor, identificado como Enrique… pic.twitter.com/Vgt4iOZzrW — Azteca_NewsMX (@Azteca_NewsMX) March 19, 2026

Difunden videos de maestro grabando bajo las faldas de sus alumnas

Fueron los mismos estudiantes quienes, hartos del comportamiento de su maestro, sacaron sus celulares para documentar las actitudes inapropiadas del docente. En las imágenes que ya circulan por las redes sociales, se ve cómo el hombre de 52 años acerca su dispositivo de forma descarada bajo la ropa de una de las jóvenes.

Con ese y otros videos como prueba, los alumnos encararon al docente y avisaron de inmediato a la dirección.

Policías de la SSC entran al Colegio del Valle y arrestan a maestro

A petición del representante legal de la escuela, los oficiales de la SSC entraron hasta el salón para llevarse al implicado. Entre gritos de indignación de los muchachos, los agentes le leyeron sus derechos al profesor, quien se encuentra a disposición del Ministerio Público para rendir cuentas.

Maestro captado grabando a una alumna. El profesor de inglés Enrrique Vega Ortega de la preparatoria.



Lo que se sabe



Colegio del Valle, ubicado en la calle Mier y Pesado, colonia Del Valle Norte, Benito Juárez, CDMX.

- Imputado: Maestro identificado como Enrique N, de 52… pic.twitter.com/IjlGbhCCbO — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) March 19, 2026

¿Qué pasará con el maestro que grabó debajo de las faldas de sus alumnas?

De acuerdo a la SSC de la CDMX, la situación del maestro quedará en manos del Ministerio Público, quienes determinarán su situación legal mediante la realización de las investigaciones correspondientes.

Las sanciones podrían llegar hasta las últimas consecuencias, esto podría indicar que el acusado se enfrentaría hasta a su total suspensión como docente.

Alumnas no se quedaron calladas ante acciones del maestro

Este caso ha puesto el foco sobre la seguridad de las mujeres en las escuelas. Las jóvenes del Colegio del Valle demostraron que su mejor defensa fue la denuncia colectiva; al no quedarse calladas, evitaron que el abuso continuara o escalara a un nivel más alto.

Se espera que en los próximos días salga otro comunicado oficial de autoridades aclarando qué sucederá tras la detención del profesor. Ante esto no hay pronunciación de la institución educativa.