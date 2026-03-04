¡Violento rapto en Ciudad Juárez! Balean a perro guardián para entrar a una casa y llevarse a una joven de 21 años

Terror en Chihuahua. En la madrugada de este 4 de marzo 2026, una mujer de 21 años de edad fue secuestrada por un grupo de sujetos armados que entraron a la fuerza a su casa, al sur de la Ciudad Juárez, para lograr su objetivo, le dispararon al perro que custodiaba el domicilio.

Hasta el momento se desconoce el paradero de la joven mujer, por lo que siguen las investigaciones en la zona.

Abandonan vehículo en el que secuestraron a mujer de 21 años en mercado popular

Según vecinos, los hombres llegaron a la casa de la joven, ubicada en la colonia Pajares de San Isidro, en Ciudad Juárez, y sin tentarse el corazón, le dispararon al perro para poder entrar al domicilio y llevarse a la fuerza a la mujer de 21 años de edad abordo de una camioneta; aseguran haber escuchado alrededor de cuatro balazos.

Horas después, elementos de la fiscalía localizaron la camioneta adentro de un mercado popular.

Al lugar donde fue encontrado el vehículo llegó la policía municipal, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, que confirmaron que la camioneta abandonada había sido utilizada para el secuestro de la joven.

En la zona aún pueden verse las marcas que dejaron las llantas del vehículo implicado en este secuestro. El auto fue llevado a la fiscalía para continuar con las investigaciones y dar con los responsables.

Sin detenidos tras secuestro de mujer en Ciudad Juárez; buscan responsables

Hasta el momento, no se reportan detenidos por el secuestro de la joven de 21 años al sur de la Ciudad Juárez. Tampoco hay reporte de detenciones.

Actualmente, la mascota, quien era el perro guardián del domicilio, se encuentra herido de bala dentro del domicilio. Se desconoce si familiares de la mujer se han puesto en contacto con las autoridades.

Por su parte, las autoridades de Ciudad Juárez no han dado un comunicado oficial respecto a los hechos ocurridos en la madrugada de este miércoles. Se está en espera de más información oficial.