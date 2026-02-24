¿Trump ajusta aranceles? Entran en vigor nuevos impuestos del 10% y no del 15%

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos confirmó la entrada en vigor de nuevos impuestos del 10% a ciertas importaciones, aclarando que los aranceles no serán del 15%, como se había mencionado previamente durante el pasado fin de semana, luego de las declaraciones del presidente Donald Trump.

El ajuste fue comunicado de manera oficial por el U.S. Customs and Border Protection (CBP), organismo encargado de aplicar y hacer cumplir las medidas arancelarias en puertos, aeropuertos y cruces fronterizos. La precisión busca reducir la incertidumbre generada entre importadores, mercados financieros y socios comerciales de Estados Unidos.

¿Por qué los aranceles no son del 15% como se dijo inicialmente?

De acuerdo con la CBP, el anuncio inicial provocó confusión acerca del porcentaje final de los impuestos, lo que llevó a aclarar que la tasa aplicable será del 10%, conforme a la orden ejecutiva vigente y a los lineamientos oficiales emitidos por la administración federal.

Fuentes cercanas al proceso explicaron que el 15% fue una cifra preliminar mencionada en declaraciones políticas, pero que no quedó establecida en el marco legal que sustenta la medida. Con ello, las autoridades buscaron contener las reacciones negativas inmediatas en los mercados y en las cadenas de suministro.

Although President Trump said the new tariff rate would be 15% (up from the 10% announced on Friday), it now appears that the tariffs have reverted to 10% today.



A notice from U.S. Customs and Border Protection stated that the temporary measure under Section 122 will impose an… pic.twitter.com/Vygj8inhEP — ThuanCapitalGlobal (@ThuanGlobal) February 24, 2026

Impacto para importadores y consumidores en Estados Unidos

Aunque menor a lo esperado, el arancel del 10% representa un incremento significativo en los costos de importación, especialmente para sectores como manufactura, tecnología, bienes de consumo y productos industriales. Analistas advierten que parte de este costo podría trasladarse a los consumidores finales, dependiendo del producto y del país de origen.

De esta manera, aquellas empresas que operan con márgenes ajustados deberán recalcular precios, contratos y logística, mientras que otras buscarán diversificar proveedores para mitigar el impacto del nuevo impuesto.

Reacciones y contexto político

La decisión se enmarca en la estrategia de política comercial proteccionista impulsada por Trump, quien ha reiterado que los aranceles son una herramienta para proteger la industria estadounidense, además de presionar a socios comerciales.