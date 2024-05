“No hay pruebas, solo dichos”, asegura el general León Trauwitz desde Canadá

El general en retiro Eduardo León Trauwitz, quien actualmente vive en Canadá, es acusado desde hace 5 años por el gobierno de México de presuntamente crear una red criminal para robar hidrocarburo, mientras fungía como jefe de seguridad y subdirector de salvaguarda estratégica de Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Pruebas no hay contundentes, las únicas pruebas que está aportando la Fiscalía de México en mi contra, son las acusaciones de algunos extrabajadores que dicen que los obligaba a romper y a desactivar válvulas ilegales y que eso no estaba en el protocolo de Petróleos Mexicanos, que no era su responsabilidad”, dijo Eduardo León Trauwitz en entrevista con Fuerza Informativa Azteca desde Canadá.

León Trauwitz será extraditado a México

En octubre de 2020, la Fiscalía General de la República presentó la petición formal de extradición al gobierno de Canadá, misma que fue concedida y notificada a León Trauwitz el pasado 25 de abril.

León Trauwitz, quien también fue jefe de escoltas del entonces presidente Enrique Peña Nieto, dijo que las pruebas de su inocencia no fueron suficientes en una audiencia intermedia. Ahora busca apelar la sentencia, ya que cuenta con un plazo de 30 días.

El General en retiro Eduardo León Trauwitz busca apelar su sentencia

“Esta sentencia la vamos a apelar en unos días, -la próxima semana- Sí, la vamos a apelar y eso me dará la oportunidad de iniciar este juicio en el que ahora sí, podré mostrar todas las evidencias, las fotografías que tengo de cómo se desactivaban y se rompían estas tomas ilegales que ya no se podían reutilizar, por qué lo hicimos, hay peritos certificados, ingenieros mecánicos especialistas que avalan que esta destrucción de las válvulas, impide al 100% que alguien más se conecte y robe”, explicó León Trauwitz.

León Trauwitz quiere defender su honor y no ser tratado como víctima

El general en retiro porta un brazalete electrónico que es monitoreado las 24 horas del día además de seguir ciertas restricciones al salir de su casa en Vancouver, dice que no quiere ser tratado como víctima, sino como alguien que está defendiendo su honor.

“Yo, solicito a la Suprema Corte de Justicia que si llegan a enterarse de esta entrevista, yo estoy dispuesto a denunciar y atestiguar de todas las violaciones que ha habido en mi proceso”, sentenció.