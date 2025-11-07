Detienen, golpean y matan a Erick Omar en CDMX; su familia lo buscó por 24 horas

Una familia de la alcaldía Venustiano Carranza vive una pesadilla de indignación, coraje y tristeza tras la muerte de Erick Omar, un joven de 21 años, quien presuntamente falleció a causa de una brutal golpiza presuntamente propinada por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) que lo detuvieron.

La familia, que buscó desesperadamente al joven por más de 24 horas en delegaciones y hospitales sin éxito, finalmente lo encontró sin vida.

Un video grabado por un vecino es la prueba clave de la familia: en él se observa a tres policías sometiendo y golpeando a Erick antes de subirlo a una patrulla del sector Congreso. Ahora, exigen justicia y la detención de los uniformados responsables del crimen, que ha dejado a dos niños en la orfandad.

Revelan video de la agresión de policías de CDMX a Erick Omar

Todo comenzó el pasado martes 4 de noviembre. Erick Omar fue detenido por policías del sector Consulado en la calle Soledad, en la alcaldía Venustiano Carranza. El momento de la detención fue captado por un vecino. En las imágenes se ve a tres oficiales sometiendo al joven de 21 años; uno de ellos lo golpea mientras está en el suelo. Segundos después, lo arrastran y lo suben a una patrulla del sector Congreso.

Esa fue la última vez que su familia supo de él con vida.

#MientrasDormía | Detienen, golpean y m4tan a Erick Omar; su familia lo buscó por 24 horas



Una indignante denuncia de presunto abuso policial sacude a @A_VCarranza. Erick Omar, de 21 años, fue detenido en la calle Soledad por policías del sector Congreso y, dos días después, su… pic.twitter.com/a2UdbOQHRh — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 7, 2025

24 horas de búsqueda desesperada por Erick Omar

Tras la detención, Erick Omar no llegó a su casa. Su familia comenzó una búsqueda frenética que duró más de 24 horas. "Al día siguiente pensamos que iba a llegar, no llegó. Lo estuvimos buscando en delegaciones, no lo encontramos; hospitales, no lo encontramos", relató Itzel Hernández, tía del joven.

La búsqueda terminó dos días después de la peor manera. "Hoy nos lo entregan muerto. A las 4 de la tarde nos dan la noticia que él ya está muerto", narró su tía. El cuerpo de Erick fue localizado tirado en la calle Miguel Negrete, en la colonia 10 de Mayo, lejos de donde fue detenido.

Aseguran que Erick Omar fue golpeado brutalmente hasta la muerte

La familia denuncia que la muerte de Erick fue un asesinato a manos de la autoridad. "El cuerpo tiene muchos golpes, los policías lo golpearon brutalmente", afirmó su tía, Itzel Hernández. Hasta ahora, la familia asegura que nadie les ha explicado el motivo de la detención ni la razón de la violencia usada contra él.

Familiares y amigos se trasladaron a la Fiscalía de Jardín, en la colonia El Gas, para exigir justicia y la detención inmediata de los policías involucrados. "Sentimos una rabia, un coraje, pero de antemano lo que queremos es justicia, por qué no merecía una muerte así", expresó Brenda Isabel, otra tía de la víctima.

#TarjetaInformativa | Personal de la Dirección General de #AsuntosInternos de la #SSC de la #CiudadDeMéxico tomó conocimiento de una denuncia ciudadana por una persona desaparecida, la cual probablemente había sido detenida el pasado 4 de noviembre por policías en @A_VCarranza,… pic.twitter.com/lmiNF68tLs — SSC CDMX (@SSC_CDMX) November 7, 2025

SSC CDMX confirma detención de oficiales y cesan al Director del Sector

Mientras la Fiscalía capitalina ya ha iniciado una carpeta de investigación para esclarecer los hechos, la SSC CDMX emitió una tarjeta informativa donde informó la identificación y captura de los oficiales implicados, así como el cese del Director de sección.

"Los oficiales fueron presentados ante el agente del Ministerio Público para rendir su declaración y continuar con las indagatorias, en las que esta Secretaría colaborará estrechamente para determinar el actuar policial y deslindar responsabilidades. En tanto, el Director del sector encargado de la supervisión de los elementos, será cesado del cargo".

