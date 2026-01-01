Tragedia en Año Nuevo: Muere mujer tras incendio en unidad habitacional de Iztapalapa

El inicio del 2026 se tiñó de luto en la alcaldía Iztapalapa. Mientras miles de familias celebraban la llegada del Año Nuevo, una tragedia se desató en la colonia El Triunfo, donde un fuerte incendio al interior de un inmueble habitacional cobró la vida de una mujer y generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia de la Ciudad de México (CDMX).

El siniestro se reportó durante las primeras horas de este 1 de enero, en un predio ubicado sobre la calle Antropólogos, exactamente entre Purísima y el Callejón Dibujantes. De acuerdo con los reportes preliminares, las llamas se propagaron rápidamente afectando el primer y segundo nivel del edificio, lo que obligó a los vecinos a desalojar sus viviendas en medio de la madrugada.

#LoÚltimo | Fuerte movilización en #Iztapalapa



Debido a un incendio que se suscitó en Eje 5 y Antropólogos, elementos de cuerpos de emergencia ya atienden el siniestro para controlarlo.



El reporte de @karianacn en #PrimeraLínea. pic.twitter.com/fAQRmYcqOd — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 1, 2026

Incendio en casa de Iztapalapa: Bomberos hallaron a mujer sin vida

La emergencia rompió con el festejo. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX), paramédicos y Protección Civil acudieron a la zona, que tuvo que ser acordonada. Testigos narraron momentos de pánico; varias personas que habitan en la unidad sufrieron crisis nerviosa y shock al ver su patrimonio amenazado en pleno festejo de Año Nuevo.

Aunque en los primeros reportes en vivo se habló de al menos dos personas lesionadas atendidas por ambulancias de la Secretaría de Salud, tras sofocar el fuego y realizar las labores de enfriamiento, el Heroico Cuerpo de Bomberos y Protección Civil confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer al interior de la vivienda.

La Fiscalía capitalina ya investiga las causas que originaron el fuego para deslindar responsabilidades.

En un inmueble ubicado en Antropólogos, col. El Triunfo, @Alc_Iztapalapa, se registró un incendio que afectó el primer y segundo nivel. @Bomberos_CDMX sofocaron el fuego y realizaron labores de enfriamiento.



Lamentablemente, se localizó el cuerpo sin vida de una mujer.… pic.twitter.com/Gh77TXB3Sy — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 1, 2026

Fuego consume decenas de autos en Fuerte de Loreto

El de la colonia El Triunfo no fue el único servicio de gravedad que atendieron los bomberos en Iztapalapa este inicio de año.

Casi de manera simultánea, se registró otro incendio de grandes proporciones en un depósito vehicular a cielo abierto ubicado en el cruce de José Aguilar Barraza y Eje 5 Sur, en la colonia Fuerte de Loreto.

En José Águilar Barraza y Eje 5 Sur, col. Fuerte de Loreto, @Alc_Iztapalapa, se registró el incendio de al menos 27 automóviles, al interior de un depósito vehícular a cielo abierto. @Bomberos_CDMX sofocaron el fuego y laboraron en el enfrentamiento y remoción de escombros;… pic.twitter.com/09zvA7NAil — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 1, 2026

En este punto, las llamas alcanzaron a 27 automóviles; reportes indican que al menos 15 de ellos se quemaron en su totalidad. Afortunadamente, en este segundo incidente, los vulcanos lograron controlar la situación tras la remoción de escombros sin reporte de personas lesionadas ni afectaciones a viviendas colaterales.

