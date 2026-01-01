¿Cómo está el Metro CDMX hoy? Horario de día festivo y reporte del 1 de enero de 2026

¡Bienvenido 2026! Este jueves 1 de enero, la Ciudad de México amanece con tranquilidad tras los festejos. Recuerda que, por ser día festivo oficial, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la CDMX opera con horario especial.

Si tienes que trabajar o salir, toma en cuenta que el servicio inició más tarde de lo habitual y la frecuencia de trenes será menor.