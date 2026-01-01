¿Cómo está el Metro CDMX hoy? Horario de día festivo y reporte del 1 de enero de 2026
¡Feliz 2026! Consulta el horario especial del Metro CDMX para este jueves 1 de enero. Te informamos sobre la apertura tardía, el programa “Tu Bici Viaja en Metro” y el avance de trenes en este día de asueto.
¡Bienvenido 2026! Este jueves 1 de enero, la Ciudad de México amanece con tranquilidad tras los festejos. Recuerda que, por ser día festivo oficial, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la CDMX opera con horario especial.
Si tienes que trabajar o salir, toma en cuenta que el servicio inició más tarde de lo habitual y la frecuencia de trenes será menor.
Metro CDMX hoy 1 de enero: Horario festivo, avance de trenes y acceso con bici
Usuarios denuncian poco personal en el Metro CDMX
"En ninguna estación hay yo vengo entrando a plaza Aragón ni taquillera ni policías, entrada libre", segura usuaria, entre varios reclamos.
Buen día, se canaliza la información con el área correspondiente para verificar la situación.— MetroCDMX (@MetroCDMX) January 1, 2026
¿Cómo es el avance de trenes hoy?
Toma previsiones: Si bien no hay gente ni estaciones llenas, el flujo de trenes es más espaciado de lo habitual. Toma previsiones y procura viajar con tiempo si es que tienes que estar en un horario específico.
Buen día, la estación Zócalo/Tenochtitlan se encuentra abierta y brindando servicio.— MetroCDMX (@MetroCDMX) January 1, 2026
¿Cuál es el horario del Metro CDMX hoy jueves 1 de enero?
Al ser día festivo, este 1° de enero el horario del Metro CDMX es de 7 de la mañana a 0:00 horas.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. En la Ciudad de México esperamos una temperatura Máx. 22° C Mín. 6° C. pic.twitter.com/VuiP3uKHIC— MetroCDMX (@MetroCDMX) January 1, 2026