Es indispensable el regreso a clases presenciales: AMLO

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) insistió en que es indispensable el regreso a clases presenciales,a pesar de la n egariva de regresar a las aulas. Lanzó un llamado a los docentes y sindicato para remontar el atraso causado por la pandemia de Covid-19. También convocó que todos ayudemos a limpiar las escuelas, llamó a la participación de padres y madres de familia, maestros, autoridades municipales y gobiernos estatales.

“Yo voy a dar este debate, y no me importa que la mayoría esté pensando en no regresar, yo voy a sostener de que es indispensable que se regrese a clases por el bien de los niños por el bien de los adolescentes, por el bien de los estudiantes, por el bien de los padres de familia, por el bien de todos, por el bien de la educción, por el bien del desarrollo del país” enfatizó López Obrador.

AMLO adelanta que la secretaria de Educación asistirá a la mañanera para hablar del regreso a clases

En conferencia mañanera, el primer mandatario reviró la negativa para el regreso a clases por falta de vacunas a niños; señaló que en el mundo los niños no están vacunados, y aún con ello, sólo México y Bangladesh se convierten en los países que llevan más tiempo con las escuelas cerradas.

“Casi todos los países tienen abiertas sus escuelas. Somos de los países que más tiempo ha cerrado la educación presencial, ya no podemoS” argumentó el presidente.

Aseguró que el regreso a clases presenciales no es por la fuerza, pero dijo que es algo que defenderá.

Reiteró que no es conveniente que se continúe con clases a distancia, porque se necesita remontar el atraso causado por la pandemia, dijo que no solo es necesario cuidarlos para que no se contagien contra la Covid-19, sino emocionalmente, “es la mejor terapia para todos”.

Adelantó que la próxima semana asistirá a la conferencia mañanera la secretaria de educación Delfina Gómez para hablar sobre el regreso a clases y la educación en pequeñas comunidades.

