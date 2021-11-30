Escocia anuncia referéndum de independencia para 2023

Durante el discurso virtual de clausura del congreso anual su partido, la ministra principal y líder del Partido Nacional Escoses (SNP), Nicola Sturgeon, anunció que su gobierno ya trabaja para presentar un referéndum antes de que termine el 2023 para alcanzar la independencia de Escocia.

Durante el próximo año iniciaré el proceso necesario para posibilitar la celebración de un referéndum antes de finales de 2023.

Durante la videoconferencia, la ministra de Escocia declaró que este proceso de independencia tendrá lugar si las condiciones de la pandemia por Covid-19 lo permiten.

El próximo año, si el Covid-19 lo permite, cuando termine el invierno y llegue la primavera, comenzará la campaña para persuadir a la mayoría de los escoceses de que nuestro futuro va a estar mejor asegurado como una nación independiente.

De realizarse este referéndum, el proyecto de ley debe ser presentado al Parlamento de Westminster, el cual está dominado actualmente por el partido conservador.

Si no se aprueba este referéndum para lograr la independencia, la ministra principal de Escocia aseguró que recurrirán al Tribunal Supremo para apelar la decisión, pero según sus palabras, los ciudadanos escoceses son los que deben elegir si siguen siendo parte del Reino Unido o no.

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Escocia busca de nuevo su independencia tras el intento del 2014

El referéndum que el Partido Nacional Escocés busca realizar antes de que termine el 2023, será el segundo para buscar la independencia luego de las votaciones que tuvieron lugar en el 2014, votaciones en las que no pudieron romper relación con Londres.

De acuerdo con el partido, esta independencia es necesaria más que nunca, pues algunos de sus miembros no están de acuerdo con la administración del Primer Ministro británico, Boris Johnson.

Por esta razón, durante el congreso la ministra principal, Nicola Sturgeon, mandó un mensaje directo para Boris, en el cual lo invita a aceptar la independencia de Escocia y las decisiones de su pueblo.

Si respetas la democracia y estás tan convencido de la fortaleza de tus argumentos en contra de la independencia, permite que el pueblo se pueda pronunciar.

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Escocia volverá a la Unión Europea de lograr su independencia

Por otro lado, Nicola Sturgeon dijo que de lograr la independencia por el referéndum de 2023, Escocia buscaría la forma de pertenecer nuevamente a la Unión Europea (UE).

Esta declaración se sustenta en que durante el Brexit, el 62 por ciento de los escoceses votaron a favor de permanecer en la UE, mientras solo el 38 por ciento votó por salir del bloque económico.

Por el momento, las encuestas nacionales en Escocia muestran un 46 por ciento de aprobación a la realización del referéndum en el 2023 en el marco de la presente legislatura, mientras que el 60 por ciento no está de acuerdo con la fecha que se ha fijado para buscar la independencia de su país.

